Giá vàng nhảy qua mốc 1.700 USD/oz vì lợi suất trái phiếu và tỷ giá USD cùng giảm

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất hơn 1 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/1), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tiếp tục đi xuống sau những số liệu kinh tế mới nhất. Tuần này, áp lực mất giá vàng đã được giải tỏa nhiều khi số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Lúc đóng cửa tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 17,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng khoảng 0,66%, đạt 2.715,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Hơn 8h sáng nay (17/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,2 USD/oz so với chốt phiên New York, giao dịch ở mức 2.715,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 83,6 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng giao ngay đang ở mức cao nhất kể từ ngày 12/12. Giá vàng giao sau trên sàn COMEX ở New York cũng tiếp tục đi lên trên ngưỡng chủ chốt 2.700 USD/oz, kết thúc phiên ngày thứ Năm với mức tăng 1,1%, đạt 2.748,6 USD/oz.

Vào cuối phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh ngưỡng 4,615%, giảm đáng kể so với mức đỉnh của hơn 1 năm 4,79% ghi nhận vào hôm thứ Hai.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm dưới mốc 109 điểm ở thời điểm đóng cửa, từ mức trên 109 điểm của phiên trước. Đầu tuần này, chỉ số vượt 109,6 điểm, cao nhất trong hơn 2 năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD đồng loạt đi xuống từ hôm thứ Ba, khi các báo cáo lạm phát, bán lẻ và việc làm công bố mấy ngày qua đều cho thấy dấu hiệu bớt nóng.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 12 ở nước này tăng 0,4% so với tháng trước đó, yếu hơn mức dự báo tăng 0,6% mà giới phân tích đưa ra. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua là 217.000 người, cao hơn con số kỳ vọng 210.000 người.

Trước đó, các báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) công bố hôm thứ Ba và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm thứ Tư đều cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 12 thấp hơn so với kỳ vọng.

Những số liệu này giúp thị trường giảm bớt nỗi lo về lãi suất. Trước đó, nhiều nhà đầu tư lo ngại Fed có thể sẽ không giảm lãi suất nữa, hoặc thậm chí tăng lãi suất trong năm nay. Hiện tại, thị trường nghiêng về khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 1-2 lần trong năm nay, nhưng khả năng hạ lãi suất trong nửa đầu năm là rất thấp. Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 29/1.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Dữ liệu về số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu nhiều hơn dự báo là một tín hiệu yếu đi của thị trường việc làm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, và sức hấp dẫn của vàng tăng lên”, Giám đốc hoạt động Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nhận định với hãng tin Reuters.

Trưởng phân tích Han Tan của công ty Exinity Group cho rằng giá vàng còn được hỗ trợ chừng nào thị trường còn giữ kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong năm 2025.

Trong những ngày tới, mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư sẽ là lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ngay trong ngày cầm quyền đầu tiên, ông Trump có thể đưa ra một loạt quyết định quan trọng gồm vấn đề thuế quan. Các chính sách mới có thể tác động tới tỷ giá và lãi suất, từ đó ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng.