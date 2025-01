Giá vàng nhảy vọt lên gần 2.700 USD nhờ USD tụt giá sau báo cáo lạm phát Mỹ

Sự giảm tốc của lạm phát làm dấy lên những tia hy vọng rằng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chưa kết thúc.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 19,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng hơn 0,7%, chốt ở mức 2.697,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 2.717,8 USD/oz.

Hơn 7h sáng nay (16/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4,1 USD/oz so với chốt phiên New York, tương đương giảm 0,15%, giao dịch ở mức 2.693,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 82,9 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS) cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo lạm phát không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 3,2% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng 3,3% của tháng trước và cũng thấp hơn tương tự so với mức dự báo tăng 3,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Chỉ số CPI toàn phần tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo.

“Chỉ số CPI lõi thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Điều này mang lại tác động tích cực cho giá vàng, vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không nhất thiết loại trừ khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters. “Khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này vẫn gần như bằng 0, nhưng có thể tin Fed sẽ có một số đợt giảm lãi suất trong năm nay”.

Báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) mà BLS công bố hôm thứ Ba cũng mang tới những con số yếu hơn kỳ vọng.

Hai báo cáo lạm phát nối tiếp nhau này giúp xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về lãi suất cao hơn lâu hơn. Trước đó, đã có những dự báo cho rằng Fed có thể chỉ giảm lãi suất 1 lần trong năm nay, thậm chí có thể đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dự báo bình quân trên thị trường cho thấy từ nay đến cuối năm, Fed sẽ hạ lãi suất 0,4 điểm phần trăm, so với mức dự báo giảm 0,31 điểm phần trăm trước khi số liệu CPI được công bố.

Báo cáo CPI cũng khiến tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm hai phiên liên tiếp, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD giảm về sát mức 109 điểm, từ mức gần 109,3 điểm của phiên ngày hôm trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 20 năm có thời điểm giảm khoảng 13 điểm cơ bản, còn 4,65%.

Gần đây, nhà đầu tư trên thị trường vàng có một mối lo là nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - người sẽ nhậm chức vào ngày thứ Hai tuần tới - áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu như đã đe dọa, lạm phát ở Mỹ có thể leo thang trở lại, hạn chế khả năng Fed giảm lãi suất. Một môi trường như vậy có thể gây bất lợi đối với giá vàng, loại tài sản không mang lãi suất.

Tuy nhiên, nhà phân tích Zain Vawda của công ty phân tích và dữ liệu Oanda cho rằng những mối bấp bênh mà kế hoạch thuế quan của ông Trump gây ra cho kinh tế toàn cầu có thể giúp duy trì nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro.