Giá vàng quay đầu phục hồi sau tuần giảm mạnh, áp lực vẫn còn lớn

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (18/11) trong trạng thái tăng khá mạnh, sau khi ghi nhận tuần giảm mạnh nhất hơn 3 năm vào tuần trước. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định áp lực mất giá đối với kim loại quý này vẫn lớn do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, xu hướng tăng của đồng USD, và kỳ vọng lãi suất giảm đã trở nên suy yếu sau bầu cử tổng thống Mỹ.

Lúc gần 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 10,5 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường New York, tương đương tăng hơn 0,4%, giao dịch ở mức 2.573,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này của vàng thế giới tương đương khoảng 79,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Vietcombank đầu giờ sáng báo giá USD ở mức 25.160 đồng (mua vào) và 25.512 đồng (bán ra).

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 4% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2021. So với kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 10, giá vàng đến nay đã giảm khoảng 8%. Trong vòng 2 tuần tính đến hết tuần trước, giá vàng thế giới quy đổi đã giảm hơn 5 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia Quasar Elizundia của công ty Pepperstone nhận định đồng USD mạnh và kỳ vọng thấp hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất đang là những yếu tố chủ yếu chi phối giá vàng.

Đầu giờ sáng nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm hơn 0,1% so với mức chốt của tuần trước, còn dưới 106,6 điểm. Chỉ số này đã tăng 1,6% trong tuần trước và tăng khoảng 3,1% trong 1 tháng qua.

Phát biểu tuần vừa rồi, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận các số liệu lạm phát mới nhất có cao hơn so với kỳ vọng. Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins, nói không có gì đảm bảo chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 12.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đặt cược khả năng khoảng 62% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2024, và khả năng không hạ lãi suất là hơn 38%. Cách đây khoảng 1 tuần, khả năng hạ lãi suất còn ở mức tên 80%.

Một mối lo ngại khác của nhà đầu tư vàng là chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các chủ trương của ông Trump như tăng thuế quan, giảm thuế và chi tiêu mạnh tay đều được dự báo sẽ đẩy lạm phát ở Mỹ tăng lên. Trong trường hợp như vậy, Fed sẽ phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn - ông Elizundia viết trong một báo cáo.

Do vàng là tài sản không mang lãi suất, triển vọng lãi suất như vậy không có lợi cho giá vàng. Vàng là tài sản chống lạm phát hàng đầu, nhưng vai trò này hiện tại không được phát huy nhiều. Ngoài ra, vàng được định giá bằng USD nên theo quy luật thường thấy, bạc xanh tăng giá gây sức ép mất gía lên vàng.

Địa vị “hầm trú ẩn” của vàng cũng đang bị nhà đầu tư đánh giá lại, vì đồng USD tăng giá mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang hấp dẫn. Ngoài ra, kết quả rõ ràng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khiến giới đầu tư giải tỏa mối lo, vì trước đó thị trường lo ngại chính trường Mỹ có thể rơi vào bất ổn nếu không có ứng cử viên nào được xác định thắng cử ngay trong ngày 5/11.

Dù giảm mạnh gần đây, giá vàng vẫn tăng 19% từ đầu năm tới nay.

“Sau khi bán vàng ở vùng giá đỉnh, nhà đầu tư bây giờ đang bán vàng khi giá sụt giảm. Hoạt động chốt lời vẫn đang là nguyên nhân chính khiến vàng giảm giá, vì dù giảm mạnh, giá vàng vẫn đang cao”, trưởng nghiên cứu Adrian Ash của BullionVault nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm, nhưng trong trung đến dài hạn, vàng vẫn là một tài sản quan trọng để phòng ngừa tình huống bất ổn kinh tế - ông Elizundia nói. Ông cho rằng các chính sách bảo hộ của ông Trump, nhất là việc áp thuế quan lên những đối tác thương mại lớn như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), có thể gây gián đoạn thương mại toàn cầu, từ đó thúc đẩy vai trò kênh đầu tư an toàn của vàng.

Cùng quan điểm trên, ông Naeem Aslam - Giám đốc đầu tư công ty Zaye Capital Markets - thừa nhận sự suy yếu gần đây của kim loại quý nhưng nhận thấy một số yếu tố có thể giúp giá vàng bật tăng trở lại.

“Đã có áp lực giảm lớn đối với giá vàng trong vài ngày qua do đồng USD mạnh lên và có những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ của Fed. Các nhà đầu tư lo ngại vàng có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn tới vì Fed không vội cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, những người muốn bắt đáy đang có một góc nhìn khác”, ông nói.

“Sức hấp dẫn của vàng với tư cách một tài sản trú ẩn an toàn có thể được củng cố bởi những bất ổn kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như tranh chấp thương mại và căng thẳng địa chính trị. Giới đầu tư có thể tìm nơi trú ẩn bằng vàng trong trường hợp tình trạng bất ổn gia tăng”.