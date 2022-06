Giải ngân 3.800 tỷ đồng, Hà Nội hối hả tăng tốc các dự án trọng điểm trong tháng 5

Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 ước tính đạt 3.796 tỷ đồng, tăng 16,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do Hà Nội quản lý đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 30,5% kế hoạch năm, cao hơn tỷ lệ trung bình cả nước.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.468 tỷ đồng, tăng 0,9% và giảm 12,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp quận, huyện thực hiện 2.198 tỷ đồng, tăng 31,4% và tăng 18,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã, phường thực hiện 130 tỷ đồng, tăng 4,2% và giảm 26,3%.

Tính chung 5 tháng, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 32,4% kế hoạch năm; vốn ngân sách nhà nước cấp quận, huyện thực hiện 7,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27% và đạt 28,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã, phường thực hiện 595 tỷ đồng, giảm 21,8% và đạt 37,3%.

Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội.

Cập nhật tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, thứ nhất, dự án tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km với tổng mức đầu tư 32,9 nghìn tỷ đồng.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được khởi công từ tháng 9/2010 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ toàn dự án đạt khoảng 74,6%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 95,2%, đoạn ngầm vẫn “dậm chân tại chỗ” đạt 33%.

Hiện công trường 4km đoạn ngầm và ga ngầm dự án cũng ngừng thi công hơn 10 tháng nay do khi đào thăm dò ngầm phát sinh các công trình bị ảnh hưởng. Theo đó, có 50 tòa nhà không trong diện thu hồi đất bị ảnh hưởng trong quá trình thi công tuyến hầm nhưng quy trình bồi thường cho các hộ dân chưa có tiền lệ và chưa được hướng dẫn theo quy định pháp luật.

Thành phố cùng chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ người dân Thủ đô đoạn trên cao dài 8,5 km dự kiến cuối năm 2022, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đoạn đi ngầm dài 4 km theo kế hoạch.

Thứ hai, dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, khởi công tháng 1/2021 với tổng mức đầu tư hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km.

Đến nay, dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6 để tránh mùa lũ năm nay. Các hạng mục đang đảm bảo tiến độ, dự kiến hoàn thành dự án vào giữa năm 2023.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi khớp nối với đường Vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thành phố, đồng thời sẽ giải quyết bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3.

Tuy nhiên, dù tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội những tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Tháng 4 vừa qua, UBND TP. Hà Nội thông qua kế hoạch cụ thể, nhằm chỉ đạo sâu sát đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, UBND TP. Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Thành phố cũng khẩn trương chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022; hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật.