Điểm danh hàng loạt cổ phiếu phòng thủ cổ tức cao, có mã gấp 4 lần lãi suất ngân hàng

Sau giai đoạn vượt và duy trì 1300 điểm, VN-Index đã giảm mạnh theo đà giảm của thế giới khi cuộc chiến thuế quan Mỹ Trung tiếp tục tạo ảnh hưởng khiến thị trường thế giới chao đảo. Điều này làm VN-Index chốt tại 1222 điểm khi kết thúc tuần – 11/04/2025.

Trong giai đoạn thị trường rơi mạnh và tâm lý nhà đầu tư thận trọng, nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ cao, cổ tức tiền mặt hấp dẫn, và nền tảng tài chính vững sẽ trở thành bến đỗ an toàn cho dòng tiền đầu tư.

Lý do lựa chọn cổ phiếu cổ tức cao là cổ tức ổn định duy trì quanh 5%/năm trở lên là mức hấp dẫn so với lãi suất tiết kiệm trung bình; Tỷ lệ chi trả tiền mặt lớn, đòn bẩy tài chính thấp giúp nhà đầu tư yên tâm nắm giữ dài hạn. Khả năng tạo dòng tiền đều đặn qua cổ tức hỗ trợ chiến lược “tái đầu tư cổ tức” giúp tích sản hiệu quả. Nhóm này thường ít bị bán tháo hơn trong các đợt thị trường giảm sâu, do đặc điểm “phòng thủ” rõ rệt.

Trong đó, Mirae Asset lọc ra cổ phiếu dự báo có cổ tức cao nhất lên tới 22% là DPM; tiếp theo là QTP với 21,90%; NTL 17,80%; VEA 12,80%; SJD 12,50%; SCS 10,90%; LIX và SAB 10,20%; Hàng loạt cổ phiếu khác cổ tức cao vượt lãi suất ngân hàng như BMP; VIP; SJD; VNM; GAS; DCM; CST; DGC; CSV; PAT; QNS; SLS.

Trên thực tế, trong giai đoạn vừa qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa Việt Nam, VN-Index đã gặp áp lực bán tháo trong 4 phiên liên tiếp và bay hơn 200 điểm tương ứng với giảm 17% trong chưa đầy một tuần giao dịch. Trong bối cảnh đó, hàng loạt cổ phiếu lau sàn giảm mạnh nhưng những cổ phiếu trên có mức độ giảm không đáng kể như QTP, VIP, VEA, SLS hay giảm nhưng sau đó hồi phục về vùng giá cũ rất tốt như SAB.