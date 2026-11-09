Giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quản lý đến hết năm 2026

Sáng 9/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, chủ trì phiên họp đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.
Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận tải, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, đặc biệt đối với xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật liệu xây dựng.
Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, việc điều hành phải theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm, mức độ điều chỉnh, tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và khả năng chi trả của người dân; hạn chế điều chỉnh tập trung vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ là giữ ổn định giá tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026.
Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường và thiên tai để tăng giá bất hợp lý.
Phó Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt tác động của chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện đến chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm lợi ích từ các chính sách hỗ trợ được phản ánh phù hợp vào giá cả thị trường.
Đối với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu và điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên sản xuất, kinh doanh.
Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi sát CPI, cập nhật các kịch bản điều hành giá; tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động đánh giá, đề xuất các chính sách hỗ trợ cho năm 2027. Trường hợp người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, cần kịp thời đề xuất gia hạn hoặc điều chỉnh chính sách phù hợp, không để xảy ra khoảng trống chính sách khi các chương trình hiện hành hết hiệu lực.
Bộ Công Thương được giao bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và các mặt hàng năng lượng; theo dõi việc thực hiện giảm thuế xăng, giảm giá điện; triển khai chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhất là thịt lợn, gia súc, gia cầm, thủy sản và rau củ quả.
Bộ Xây dựng theo dõi chặt giá vật liệu xây dựng, nhà ở, chi phí xây dựng; công bố kịp thời giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát diễn biến thị trường. Đồng thời, yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.
Bộ Y tế bảo đảm nguồn cung thuốc, vật tư, thiết bị y tế với giá hợp lý; Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm soát giá sách giáo khoa, các khoản thu trong cơ sở giáo dục, không để phát sinh khoản thu ngoài quy định.
Đối với các địa phương có CPI tăng cao hơn bình quân cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân tích nguyên nhân, xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ tác động lớn để có giải pháp điều hành phù hợp.
Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
Diễn biến giá cả chịu tác động của yếu tố mùa vụ, biến động giá nhiên liệu thế giới và chi phí nguyên liệu đầu vào. Trong hai tháng cuối năm, áp lực tăng giá tiếp tục đến từ nhu cầu tiêu dùng, giá năng lượng, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công.
Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế, bảo đảm nguồn cung và giảm giá điện được kỳ vọng góp phần hạn chế áp lực lạm phát.
Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng mức 0% đến hết ngày 31/3/2027.
Trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5–4,7%. Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra mức dự báo tương tự.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương 20 địa phương kiểm soát CPI dưới mức 4,5% trong 10 tháng qua; đồng thời yêu cầu các địa phương không chủ quan trước áp lực giá cả cuối năm.
Các tỉnh, thành phố phải chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, triển khai chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến.
Cùng với kiểm soát thị trường, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch thông tin về cung cầu, giá cả và chính sách điều hành, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường.
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