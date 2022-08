Giữa khủng hoảng năng lượng, những nhóm cổ phiếu nào “gãy cánh”, nhóm nào “lên hương”?

Công ty quản lý gia sản Bank of America Private Wealth Management đang theo đuổi chiến lược được gọi là FAANG 2.0 gồm các nhóm ngành xăng dầu (fuels), hàng không vũ trụ và quốc phòng (aerospace and denfense), nông nghiệp (agriculture), năng lượng hạt nhân và năng lượng tái sinh (nuclear and renewables), vàng và kim loại (gold and metals).