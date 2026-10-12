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Gỡ nút thắt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

A Anh Nhi

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ nút thắt cho doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương rút ngắn thời hạn xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp…

Ảnh minh họa do AI thiết kế.
Ảnh minh họa do AI thiết kế.

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp cùng các Nghị định sửa đổi, bổ sung về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Nghị định số 296/2026/NĐ-CP).

Bộ Tài chính yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thuế để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ.

Theo đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải tiếp nhận, xử lý và chuyển thông tin giải thể sang cơ quan thuế trong vòng 01 ngày làm việc.

Khi nhận được ý kiến xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang “Đã giải thể” trong 01 ngày làm việc. Đáng chú ý, nếu quá 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin mà cơ quan thuế không có ý kiến phản hồi, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự động chuyển tình trạng sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể nhưng đã quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày có nghị quyết/thông báo giải thể (và không có khiếu nại, phản đối bằng văn bản từ cơ quan thuế hay bên liên quan), cơ quan quản lý sẽ chủ động cập nhật trạng thái “Đã giải thể” cho doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động các chi nhánh/địa điểm kinh doanh trong vòng 01 ngày làm việc.

Trường hợp nghẽn mạng hay lỗi kỹ thuật, hai cơ quan phải chủ động trao đổi linh hoạt, bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong tối đa 2 ngày làm việc.

Chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính được đưa ra đúng thời điểm áp lực thủ tục giải thể tăng cao. Theo số liệu thống kê tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2026, hơn 48,7 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, ghi nhận mức tăng đột biến 118,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân mỗi tháng có khoảng 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (bao gồm tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thể và hoàn tất giải thể).

Ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn đạt gần 89,8 nghìn doanh nghiệp (giảm 9,7%) và số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 33,5 nghìn doanh nghiệp (giảm 37,0%).

Sự dịch chuyển rõ rệt từ nhóm “ngừng hoạt động chờ giải thể” (giảm mạnh 37%) sang nhóm “đã hoàn tất giải thể” (tăng vọt 118,8%) cho thấy nhu cầu giải quyết dứt điểm vòng đời pháp lý của các đơn vị kinh doanh là rất lớn, đòi hỏi hệ thống cơ quan quản lý nhà nước phải nâng cao tốc độ xử lý để tránh ứ đọng hồ sơ.

Do vậy, việc cắt giảm thời gian phản hồi giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh (xuống còn 1–2 ngày làm việc) không chỉ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các nghĩa vụ pháp lý, giải phóng nguồn lực tồn đọng để tái đầu tư vào các cơ hội mới, mà còn phản ánh sự đồng hành, minh bạch hóa thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước trong bối cảnh thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ.

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