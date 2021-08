Gucci bán chạy nhất trên thị trường resale năm 2021

Mới đây, báo cáo thường niên của The RealReal – công ty lớn nhất thế giới về resale và ký gửi các mặt hàng xa xỉ phẩm chính hãng trên nền tảng online, đã cung cấp cái nhìn chuyên sâu về xu hướng và thương hiệu trên thị trường resale, dựa trên dữ liệu độc quyền thu thập được từ hàng triệu khách hàng và sản phẩm bán ra…

Những năm gần đây, xu hướng tìm kiếm và mua sắm trên các nền tảng resale ngày càng đa dạng khi mà phong cách cá nhân của khách hàng không chỉ gói gọn trong một, hai thương hiệu yêu thích, hay bị đóng khung với một hình tượng nhất thời. Họ sẵn sàng đón nhận các sản phẩm từ bất kì thời kỳ hay thương hiệu nào, miễn phù hợp với sở thích của riêng mình.

Những món đồ hàng hiệu bạn không còn thích, hoặc không còn vừa vặn với cơ thể, mà chất lượng còn tốt, thì nỡ lòng nào vứt đi? Chuyển nhượng nó lại trên thị trường bán lại là một động thái khôn ngoan. Nó vừa cho phép bạn lấy lại phần nào món tiền mình từng bỏ ra trước kia, vừa giúp những người khác có cơ hội sở hữu món đồ hiệu đầu tiên mà không tốn quá nhiều tiền. Việc bán hàng second hand bây giờ đã trở nên đại trà nhờ hàng loạt thương hiệu đáng tin cậy toàn cầu. The RealReal, Depop, ThredUp, Vestiaire Collective… là một số những cái tên tiêu biểu.

Theo The RealReal, số lượng người mua trên thị trường mua sắm thông qua đại lý đã tăng cao trong phân khúc mặt hàng cao cấp vào năm 2021, vì người tiêu dùng có nhận thức hơn và tính bền vững trở thành trọng điểm. Trong quý đầu tiên, 45% người ký gửi hàng mới trên The RealReal là người mới dùng lần đầu. Ngoài ra, 43% người mua chia sẻ rằng yếu tố quyết định khi mua sắm trên The RealReal là do tính bền vững, và khoảng 40% người mua cho biết rằng trang điện tử này đang đóng vai trò thay thế cho thời trang nhanh.

Gucci trở thành thương hiệu được săn đón nhất ngành hàng xa xỉ năm 2021, tính riêng trên thị trường bán lại.

Gucci và Louis Vuitton một lần nữa giữ vững vị trí là những thương hiệu cao cấp bán chạy nhất trên trang này. Nhu cầu sở hữu các sản phẩm của Gucci tăng đáng kể so với năm ngoái, điều đó khiến Gucci trở thành thương hiệu được mua và bán nhiều nhất trong 12 tháng qua.

Qua từng năm, lượng mua hàng của Gucci đã tăng 62% và các lô hàng tăng đến 61%. Theo sau Gucci và Louis Vuitton là Chanel, Prada và Dior lần lượt ở các vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm. Đây là năm đầu tiên Dior có mặt trong năm thương hiệu hàng đầu của báo cáo, thay thế Hermès ở vị trí thứ năm.

Với dòng sản phẩm thời trang đường phố, báo cáo cho thấy có sự sụt giảm trong dòng sản phẩm cộng tác giữa các thương hiệu xa xỉ và nhà thiết kế, khi người tiêu dùng đang dần để mắt đến phong cách preppy hoặc trang phục lấy cảm hứng từ những hoạt động ngoài trời. Các thương hiệu như Casablanca đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về mức độ phổ biến, lần lượt là Polo Ralph Lauren và Salomon ở vị trí thứ hai và ba. Các thương hiệu như Yeezy, Off-White ™ x Nike và Vetements đã và đang dần giảm đi các hoạt động resale của họ.

Báo cáo cũng gọi tên Telfar là thương hiệu mới nổi bật của năm, ghi nhận sự gia tăng lên đến 590% do nhu cầu của người tiêu dùng đối với thương hiệu này mỗi năm. Thứ hạng resale trong lĩnh vực túi xách đã tăng từ vị trí thứ 222 lên vị trí thứ 54.

The RealReal được biết đến là một công ty cung cấp các sản phẩm thời trang xa xỉ lớn bậc nhất toàn cầu.

Báo cáo cũng phản ánh sự thay đổi ngày càng tăng trong thị hiếu và sở thích, phong cách qua các thế hệ khác nhau. Sự hiện diện của Gen Z trong thị trường resale cao cấp đã tăng lên đáng kể, với số lượng người gửi hàng tăng 86% và lượng người mua tăng 33%. Gucci được xếp hạng là thương hiệu được Gen Z ưa chuộng nhất, trong khi đó, mặt hàng giày thể thao là một trong những mặt hàng bán cực chạy.

Song hành với nhu cầu thể hiện bản thân thông qua thời trang, thế hệ Gen Z cũng được định hướng và truyền thụ tư tưởng thời trang bền vững, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt dịch Covid-19 khiến nhiều người quan tâm đến vấn đề sức khoẻ và nhận thức sâu sắc hơn về môi trường sống. Bởi vậy, quyết định tiêu dùng cũng đi theo xu hướng bền vững hơn. Với diễn tiến của Covid-19, sẽ càng nhiều người mua sản phẩm second-hand để tiết kiệm chi phí, nhưng cũng đồng thời giải tỏa tâm lý vì phải cách ly hay những vấn đề về kinh tế, lẫn phát sinh khác trong thời kỳ khó khăn. Covid-19 chính là bệ phóng thúc đẩy cho thị trường resale tăng trưởng tốt hơn.