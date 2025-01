Hà Nội chuẩn bị lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sạch gần 324 ha tại Sóc Sơn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định số 45/QĐ – UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tỷ lệ 1/2000. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch vào khoảng 323,9 ha, thuộc địa bàn các xã Minh Trí và Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa: Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn được UBND Thành phố phê duyệt; Đề án thành lập 02 - 05 Khu công nghiệp mới giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thành phố Hà Nội; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực khu công nghiệp sạch (tỷ lệ 1/2000) đã được phê duyệt năm 2013 cho phù hợp với quy định hiện hành về khu công nghiệp.

Quy hoạch này được lập còn nhằm hình thành khu công nghiệp sạch, tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương và khu vực lân cận, giảm thiểu áp lực về việc làm và kinh tế trong khu vực; góp phần đưa huyện Sóc Sơn hướng đến trở thành một trung tâm công nghiệp có khả năng hội nhập với khu vực và quốc tế, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tăng cường cạnh tranh và đóng góp và sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và khu vực nói riêng. Đồng thời, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp góp phần đảm bảo nguồn cung cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp trên địa bàn Thành phố…

Trong ranh giới thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn bao gồm các loại đất: đất hành chính, trung tâm điều hành, thương mại, dịch vụ, trong đó, có bố trí nhà lưu trú, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ công nhân, người lao động làm việc trong khu công nghiệp; đất xây dựng cơ sở sản xuất, kho tàng; đất an ninh (dành cho lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ); đất cây xanh, cảnh quan; đất hạ tầng giao thông…

Theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn sẽ được quy hoạch xây dựng hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư; hướng tới phát triển các ngành công nghiệp sạch (ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, sản xuất ô tô, công nghiệp vật liệu mới, hóa dược - mỹ phẩm, dệt may...), sử dụng quy trình sản xuất, công nghệ tiên tiến, hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Dự kiến số lượng công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp này sẽ vào khoảng 18.000 người (trung bình khoảng 60 ÷ 80 người/ha đất công nghiệp).