Hà Nội giao đất thực hiện hai dự án nhà ở xã hội tại xã Sơn Đồng và Tây Phương

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành hai quyết định về việc giao, cho thuê đất để triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Quang Trung – Thạch Thất.

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Tại Quyết định số 5960/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội giao 2.983,8 m2 đất tại xã Sơn Đồng cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Thành Đô Capital để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội X1 Sơn Đồng.

Đây là đất ở tại đô thị. Chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký Quyết định. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung.

Việc giao đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Còn tại Quyết định số 5989/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội đồng ý giao, cho thuê 64.103 m2 đất tại xã Tây Phương cho Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Quang Trung – Thạch Thất.

Theo quyết định, trong tổng diện tích 64.103 m2 đất, có 29.766,61 m2 đất xây dựng công trình nhà ở xã hội; 7.246,50 m2 đất xây dựng công trình nhà ở thương mại và 152,83 m2 đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ.

Phần diện tích còn lại 26.937,06 m2 được bố trí cho các công trình hạ tầng và tiện ích, gồm: 2.255 m2 đất mầm non, nhà trẻ; 478,19 m2 đất bãi đỗ xe; 3.899,53 m2 đất cây xanh công cộng; 662,17 m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 17.222,87 m2 đất giao thông nội bộ và 2.419,3 m2 đất hoàn trả kênh mương.

Liên quan đến công tác phát triển nhà ở xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội cho biết đến tháng 10/2026, trên địa bàn Thành phố có 187 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (gồm 156 dự án nhà ở xã hội, 31 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang); trong đó có 57 dự án đã được giao đất với diện tích 203,65 ha, khoảng 52.204 căn hộ; 37 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích 34,09 ha, dự kiến cung cấp 17.010 căn hộ; 93 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 473,10 ha.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. Trong số 57 dự án đã được giao đất vẫn còn 12 dự án chưa khởi công xây dựng công trình; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, ranh giới, quy hoạch chi tiết...