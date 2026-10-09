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TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 181.257 căn nhà ở xã hội đến 2030

P Phạm Vinh

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030, bao gồm 129.257 căn để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển đô thị bền vững của Thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân…

TP.HCM mục tiêu hoàn thành 181.257 căn nhà ở xã hội đến 2030 - Ảnh phối cảnh nhà ở xã hội Bcons City Life phường Tân Uyên: Minh Hà.
TP.HCM mục tiêu hoàn thành 181.257 căn nhà ở xã hội đến 2030 - Ảnh phối cảnh nhà ở xã hội Bcons City Life phường Tân Uyên: Minh Hà.

Tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 8/10, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2026–2030 bao gồm 129.257 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Chỉ tiêu từng năm được phân bổ cụ thể: 9.000 căn trong năm 2026, 57.657 căn năm 2027 và 38.200 căn mỗi năm trong giai đoạn 2028–2030.

Từ đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án với quy mô 2.283 căn. Hiện tại, có 13 dự án khởi công với quy mô khoảng 14.000 căn. Tổng cộng, Thành phố có 25 dự án đang thi công xây dựng, với khoảng 22.900 căn. Trong năm 2026, dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn; đồng thời, 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn dự kiến hoàn thành từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định.

Ngoài ra, Thành phố đã tổng hợp 191 khu đất, dự án phát triển nhà ở xã hội, với tổng diện tích khoảng 740 ha. Để chủ động tạo thêm quỹ đất, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng đề án sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai sẵn có, rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và nghiên cứu chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả sang phát triển nhà ở xã hội. Theo định hướng, tổng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội của TP. Hồ Chí Minh dự kiến đạt khoảng 1.740 ha.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản phân khúc nhà ở xã hội, khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội chủ yếu liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục pháp lý, sự phù hợp quy hoạch và khả năng thu hút nguồn vốn.

Để giải quyết vấn đề này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1913/UBND-ĐT ngày 14/3/2026, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu đãi trong đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo trì và khai thác nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhằm tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tạo lập 25.000 căn nhà ở cho thuê thông qua Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố; khoảng 10.000 căn thuộc chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố đầu tư; đồng thời phát triển 10.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê đến năm 2030. Đây không chỉ là một phần trong chiến lược phát triển đô thị bền vững mà còn là cam kết của Thành phố trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Những chính sách ưu đãi và sự quyết tâm của các cơ quan chức năng hứa hẹn sẽ tạo ra một diện mạo mới cho thị trường nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh trong tương lai gần.

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