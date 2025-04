Hà Nội kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm đất đai

Ngày 22/4/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố.

Công điện nêu rõ: thời gian qua, Hà Nội đã và đang tích cực triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo đúng tinh thần Kết luận số 126, 127, 128 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết liên quan. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, báo chí và qua kiểm tra thực tế, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng người dân, tổ chức lợi dụng thời điểm sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính để lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng, tự ý xây dựng công trình trái phép.

"Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận", lãnh đạo Thành phố nhận định.

Do đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn sắp xếp các đơn vị hành chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.

"Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho vi phạm phát sinh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định, xử lý triệt để ngay từ đầu các trường hợp vi phạm", nội dung công điện cho biết.

Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê hiện trạng sử dụng đất, nhất là tại các khu vực đất công ích, đất nông nghiệp, ao hồ, đất chưa sử dụng có nguy cơ bị lấn chiếm; tổ chức kiểm tra chuyên đề, xử lý nghiêm các trường hợp chuyển đổi mục đích, xây dựng trái phép và đề xuất phương án quản lý, khai thác hiệu quả, ngăn ngừa vi phạm tái diễn; chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện trong việc khôi phục nguyên trạng tại các khu vực bị lấn chiếm.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công hoặc đất bị lấn chiếm; hướng dẫn UBND các cấp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các địa bàn mới sáp nhập, đảm bảo không để phát sinh “điểm nóng”.

Công an thành phố có trách nhiệm tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, cưỡng chế, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, cần chủ động đấu tranh với các hành vi tiếp tay, tổ chức chiếm dụng trái phép đất đai.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính về đất đai, xây dựng, nhất là tại các địa phương đang trong giai đoạn sắp xếp hành chính; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp huyện rà soát các hồ sơ có dấu hiệu bất thường, phát hiện sai phạm, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; mở kênh tiếp nhận phản ánh trên hệ thống iHanoi để người dân có thể dễ dàng báo tin, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm.

Tại công điện trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, nghiêm túc thực hiện các công việc được giao, định kỳ trước ngày 25 hằng tháng phải báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.