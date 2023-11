Hà Nội quy hoạch 7 khu đất ở quận Hoàng Mai để xây trường học

7 khu đất trên bao gồm: 3 ô đất ký hiệu TH-III.15,2. NT-II.7.3, TH-III.16.1 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, tỷ lệ 1/500, phường Hoàng Liệt; 1 ô đất ký hiệu TH2 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500, phường Hoàng Liệt; 2 ô đất ký hiệu TH1, TH2 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới C2, tỷ lệ 1/500, phường Trần Phú; 1 ô đất ký hiệu NT thuộc Quy hoạch tổng mặt bằng Khu văn phòng giao dịch, nhà chung cư cao tầng, khu căn hộ khách sạn lưu trú, khu biệt thự và nhà vườn để bán và cho thuê, tỷ lệ 1/500 phường Hoàng Liệt.

UBND TP giao UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết/quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 tại 7 khu đất nêu trên theo đúng các đồ án quy hoạch phân khu đô thị có liên quan, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch chi tiết/quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 tại 7 khu đất theo quy định.

Theo thông tin tại phiên giải trình của thường trực HĐND TP.Hà Nội về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông, thì Hoàng Mai là một trong những quận đông dân với khoảng 700 nghìn người. Trong đó, hơn 100 nghìn cháu ở độ tuổi đi học, mỗi năm trung bình tăng cơ học khoảng 4 nghìn cháu. Do đó, những năm qua, công tác tuyển sinh đầu cấp của quận gặp nhiều khó khăn, bất cập; có năm phải thực hiện bốc thăm cho các cháu mầm non.

Nhằm ứng phó tình trạng này, quận tập trung chủ yếu vào 4 giải pháp: Lập kế hoạch tuyển sinh cụ thể; triển khai tuyển sinh trực tuyến; đẩy nhanh các dự án xây dựng trường học; khuyến khích đầu tư trường ngoài công lập. Cụ thể, quận tổ chức điều tra số trẻ vào đầu năm học, từ đó phân luồng, phân tuyến tuyển sinh; công khai tuyển sinh của từng trường và việc tuyển sinh đảm bảo đúng quy định, không có trường hợp trái tuyến; 100% đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Qua thống kê 3 năm qua, quận đã triển khai xây dựng mới 23 trường học, cải tạo sửa chữa 25 trường học để tăng số lượng lớp học. Mặt khác, các trường ngoài công lập có số học sinh theo học chiếm 19% tổng số học sinh trên địa bàn cũng giúp giảm áp lực cho các trường công lập.

Tuy nhiên, quận Hoàng Mai vẫn thiếu trường học, vì thế, phải cần có đất và vốn giúp triển khai. Đến nay, quận bố trí được trên 50% vốn đầu tư xây dựng cơ bản để xây trường học. Song quận đề xuất thành phố quan tâm, hỗ trợ quận hơn nữa. Khi thành phố phê duyệt quy hoạch các khu đô thị, nên có quy định tỷ lệ trường công lập ở các khu này. Ngoài ra, khi thành phố tích hợp và điều chỉnh quy hoạch Luật Thủ đô, thì sắp xếp tăng mật độ mạng lưới trường học sao cho phù hợp với tốc độ gia tăng dân số hiện nay.