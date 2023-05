Hà Nội tăng gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động

Ngày 5/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về việc tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023.

Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại ngày hội gồm: Lễ ký kết đặt hàng đào tạo, hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; hoạt động của phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra, còn có hoạt động trình diễn kỹ năng nghề thuộc các nhóm nghề du lịch, dịch vụ nhà hàng; chăm sóc sắc đẹp; công nghệ sơn ô tô... của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Dự kiến khoảng 7.000 người tham dự, bao gồm: 51 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn tuyển sinh, trình diễn kỹ năng nghề tại 70 gian hàng; 30 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp đang liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia ký kết tại ngày hội.

Cùng với đó, hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 2.000 chỉ tiêu lao động tại phiên giao dịch việc làm; 5.000 học sinh năm cuối cấp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục dạy nghề – giáo dục thường xuyên các quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Ba Đình tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, khoảng 2.000 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin về việc tổ chức Ngày hội.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, đến nay có hơn 90 doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm (trực tuyến và trực tiếp), tuyển dụng trên 4.000 chỉ tiêu. Để hoạt động của phiên diễn ra hiệu quả, Trung tâm đã chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tuyên truyền, thu thập thông tin tìm việc của học viên và sinh viên năm cuối.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái, năm nay đơn vị này đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội sớm hơn mọi năm, để tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên năm cuối ra trường có việc làm ngay; doanh nghiệp tuyển dụng được người lao động theo đúng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 5 năm trở lại đây, Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động được tổ chức với quy mô lớn, qua 3 lần diễn ra Ngày hội đã thu hút gần 25.000 học sinh, sinh viên, phụ huynh và người lao động trên địa bàn thành phố tham gia.

Kết quả thu được từ Ngày hội góp phần trong kết quả chung của giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội. Trong năm 2022, thành phố tuyển sinh đào tạo cho 252.286 lượt người, đạt 112,4% kế hoạch năm, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 72,23%, tăng 1,13% so với năm 2021. Trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 52,5%, tăng 2,3% so với năm 2021.

Năm 2023, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu tuyển sinh và đào tạo cho 230.000 lượt người (cao đẳng: 25.500 người, trung cấp: 28.500 người, sơ cấp và dưới 3 tháng: 176.000 người); phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào đạt 73,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5%.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu trên, Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 là một trong nhiều hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị thế của giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp học nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;...hướng tới mục tiêu chung đó là nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số hóa.

Ngày hội sẽ được tổ chức vào sáng 14/5/2023 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên, TP. Hà Nội.