HAG muốn hoán đổi nợ thành vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Lê Me

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc CTCP Lê Me trở thành công ty con

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai cho biết thông qua kết quả rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của Công ty và Công ty cổ phần Lê Me, HĐQT HAG thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Lê Me thành vốn góp cổ phần.

Như vậy, sau khi Lê Me phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai tại Lê Me sẽ là 87,74% vốn điều lệ và chính thức hợp nhất vào Hoàng Anh Gia Lai.

Được biết tại ĐHĐCĐ thường niên 2011, cổ đông đã thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn phương án và thời điểm thích hợp để tiến hành đàm phán với CTCP Lê Me và CTCP Gia súc Lơ Pang nhằm mục đích chuyển hai công ty này thành công ty con của HAG.

Công ty cổ phần Lê Me được thành lập ngày 7/8/2018 có địa chỉ 178 Hùng Vương, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; hoạt động trong lĩnh vực trồng cây ăn quả; và người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Thạch.

Cũng tại đại hội, trả lời câu hỏi cổ đông về CTCP Lê Me có tài sản gì, có sinh lời không, khi HAG có 10.000 ha trái cây, 5.000 ha chuối và 5.000 ha còn lại là gì và khi nào có doanh thu? Ông Đoàn Nguyên Đức đã chia sẻ HAG có 10.000 ha cây ăn trái đã trồng, chủ lực là xoài và sầu riêng, nhưng xoài và sầu riêng là cây dài ngày nên chưa đề cập đến, ít nhất đến năm 2023 mới có doanh thu.

Còn Lê Me sở hữu 1 công ty có dự án ở Campuchia, có 5.000 ha đất - trong đó diện tích đã trồng là 3.000 ha gồm xoài, chuối, từ năm 2022 sẽ cho doanh thu và lợi nhuận. Như trong tờ trình, Lê Me đang nợ HAG nên sẽ xem xét hợp nhất công ty này về vào năm 2022.

Theo Báo cáo thường niên 2021, HAG đang ghi nhận khoản phải thu dài hạn 440 tỷ phải thu dài hạn liên quan hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Lê Me.



Theo giải trình, khoản này thể hiện phần vốn góp kinh doanh cho Công ty Cổ phần Lê Me (“Lê Me”) theo HĐHTKD ký ngày 8 tháng 9 năm 2020 về việc hợp tác đầu tư vào dự án trồng cây ăn quả của Lê Me trong bốn năm. Hợp đồng hợp tác kinh doanh không yêu cầu thành lập pháp nhân mới và lợi nhuận sẽ được phân chia dựa vào kết quả kinh doanh của dự án, bắt đầu từ khi dự án phát sinh doanh thu.



Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và đến ngày của báo cáo tài chính hợp nhất này, dự án trên vẫn đang trong quá trình xây dựng cơ bản và chưa phát sinh doanh thu. Đáng chú ý, hợp đồng hợp tác kinh doanh này đang được dùng để thế chấp cho khoản trái phiếu thường tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.





Báo cáo thường niên 2021 của HAG

Kết thúc tháng 4/2023, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 563 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, giảm 68% so với tháng trước. Xét về cơ cấu doanh thu, mảng chăn nuôi đóng góp 166 tỷ đồng, cây ăn trái đem về 248 tỷ đồng, mảng phụ trợ đạt 149 tỷ đồng.

Theo HAG, nguyên nhân lợi nhuận trong kỳ giảm sút là do giá thịt heo tại thị trường trong nước vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Cũng theo HAGL, kết quả kinh doanh tháng 4 chủ yếu từ doanh thu chuối mang lại. Cụ thể, HAG đã bán 17.522 tấn chuối.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 2.389 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 339 tỷ đồng.

Năm 2023, HAG dự kiến doanh thu đạt 5.120 tỷ và lãi sau thuế đạt 1.130 tỷ đồng - đi ngang so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, sau 4 tháng, HAG đã hoàn thành 33% mục tiêu doanh thu và 27% lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu HAG giảm nhẹ còn 8.030 đồng/cổ phiếu.