Hai con gái Chủ tịch OCB "sang tay cho nhau" 51,3 triệu cổ phiếu

Trịnh Mai Phương Paula và Trịnh Mai Vân thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã OCB-HOSE).

Theo đó, bà Trịnh Mai Phương Paula, đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu, chiếm 3,75% vốn điều lệ theo phương thức thỏa thuận với giá trị giao dịch dự kiến là 513,3 tỷ đồng. Mục đích thực hiện giao dịch là nhu cầu tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch là 0%. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 21/6 đến 20/7.

Cùng thời gian trên, bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua vào 51,3 triệu cổ phiếu OCB. Trước đó bà Vân không nắm giữ cổ phiếu OCB.

Bà Trịnh Mai Phương Paula và bà Trịnh Mai Văn là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB, hiện ông Tuấn đang nắm giữ hơn 60,7 triệu cổ phiếu, tương đương 4,43% vốn điều lệ.



Trong khi đó, bà Trịnh Thị Mai Anh - thành viên HĐQT, con gái ông Tuấn và cũng là chị gái của bà Trịnh Mai Phương Paula và bà Trịnh Mai Vân đang nắm giữ gần 40,3 triệu cổ phiếu OCB, tương đương 2,94% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, phiên sáng 16/6, cổ phiếu OCB giao dịch ở mức 17.200 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 38% kể từ đầu năm 2022.

Mới đây, SSI Research đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu OCB từ "khả quan" xuống "trung lập" và điều chỉnh giảm 28,2% giá mục tiêu 1 năm xuống 23.200 đồng/cp. Giá mục tiêu mới của chúng tôi phản ánh môi trường lãi suất tăng và rủi ro tín dụng tiềm tàng từ các khoản dư nợ của Tập đoàn FLC và trái phiếu doanh nghiệp, và rủi ro gia tăng từ các khoản dư nợ tái cấu trúc thuộc ngành xây dựng và bất động sản.

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 kém khả quan, lợi nhuận trước thuế giảm 34,5% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi ròng (NII) tăng mạnh 22% nhờ tăng trưởng tín dụng +5,9% so với đầu năm, nhưng không đủ bù đắp mức giảm 50% so với cùng kỳ của thu nhập ròng ngoài lãi và chi phí tín dụng tăng gấp đôi. Mặc dù OCB đã thu được 400 tỷ đồng từ Tập đoàn FLC trong tháng 5, các khoản dư nợ của tập đoàn này vẫn chiếm khoảng 1,9% tổng dư nợ tín dụng của OCB tại thời điểm cuối quý 1/2022. Mặt khác, số dư trái phiếu doanh nghiệp chiếm 3,6% tổng tín dụng, một tỷ

trọng khá cao so với các Ngân hàng cùng cấp.

SSI Research cho biết rủi ro giảm đối với khuyến nghị này là lợi suất trái phiếu và chi phí vốn tăng nhiều hơn kỳ vọng, thu nhập từ kinh doanh trái phiếu giảm và NIM thu hẹp và yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị là dư nợ tái cấu trúc và nợ quá hạn thấp hơn dự kiến giúp giảm chi phí tín dụng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2022, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 25%, đạt hơn 230.000 tỷ đồng; tổng huy động thị trường 1 là hơn 155.000 tỷ đồng, tăng 23%; tổng dư nợ thị trường 1 là hơn 129 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận trước thuế là 7.110 tỷ đồng, tăng 29%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%; phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 20-25%. Năm 2022, ngân hàng cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.186 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 5/2022, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ thêm 58.823.410.000 đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và thêm 8,82 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (ngân hàng Aozora – Nhật Bản) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 13.758 tỷ đồng.

Đồng thời, chấp thuận cho Ngân hàng Aozora, cổ đông lớn của OCB được mua cổ phần của OCB theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đươck biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 được tổ chức hồi cuối tháng 4 vừa qua, OCB cũng thông qua việc phát hành 412.729.561 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ là 30%.



Nguồn vốn thực hiện chia thưởng được trích từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2022. Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của OCB sẽ đạt 17.885 tỷ đồng.