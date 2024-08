Hai mẫu xe của GAC Motor sắp có mặt tại thị trường Việt Nam

GẦN 20 NĂM ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC NHÀ SẢN XUẤT Ô TÔ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

GAC Group đã có gần 20 năm kinh nghiệm hợp tác cùng hai tên tuổi lớn trong ngành ô tô là Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc. Với sự hợp tác này, tập đoàn phát triển các nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc với tiêu chuẩn Nhật Bản… trở thành tiền đề cho những dấu mốc thành công sau này của GAC Group.

Sau thời gian triển khai kinh doanh theo hình thức liên doanh với các công ty nước ngoài, GAC Group quyết tâm tăng cường năng lực cạnh tranh cốt lõi. Năm 2007, tập đoàn này đã khởi công dự án tự sở hữu thương hiệu trong sản xuất ô tô, thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và hệ thống nhà máy sản xuất ô tô và cho ra mắt thành công thương hiệu ô tô GAC.

GAC Motor hiện sở hữu và vận hành bốn nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Trung Quốc, trong đó nhà máy tại Quảng Châu có diện tích 1.180.000m², là một trong những nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất của GAC motor, có khả năng sản xuất lên đến 350.000 xe mỗi năm với tỷ lệ tự động hóa trung bình đạt 90%.

ĐẦU TƯ CHO R&D

Trung tâm R&D GAC (GAC R&D Center) - trái tim của GAC Group có trụ sở tại Quảng Châu, được xây dựng để phát triển các sản phẩm và công nghệ “Made by GAC” cho ngành ô tô toàn cầu. Thành lập từ 2006, tập đoàn này đã đầu tư 2,9 tỷ USD và dự kiến tiếp tục là 3 tỷ USD trong 5 năm tới cho quá trình phát triển của trung tâm này.

Hiện tại, GAC Group sở hữu hơn 18.000 bằng sáng chế, được xếp hạng trong Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp. GAC Motor cũng đạt được giải thưởng "Top 10 thương hiệu xe thông minh toàn cầu 2023 - 2024".

Trung tâm R&D GAC đặt tại Quảng Châu.

Những công nghệ nổi bật được nghiên cứu và phát triển tại GAC R&D Center có thể kể tới như cấu trúc khung gầm GPMA (GAC Global Platform Modular Architecture) - Nền tảng mô-đun toàn cầu của GAC, áp dụng cho các dòng xe sedan, SUV, MPV, PHEV và các mẫu xe khác; công nghệ hệ thống truyền động tự động GAC (Mega Wave Power): giúp giữ nhiệt độ ở mức thấp, đưa động cơ lên ​​mức hiệu suất và công suất ngang bằng hoặc vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh khác.

Bên cạnh đó là buồng lái thông minh tương tác (Interactive Smart Cockpit), một phần của hệ sinh thái lái xe thông minh ADiGO 4.0, sử dụng AI, AR, dữ liệu lớn và kết nối 5G để hỗ trợ người dùng.

ALL-NEW M8 VÀ ALL-NEW GS8: HAI MẪU XE SẴN SÀNG RA MẮT THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Xuất hiện lần đầu tại triển lãm ô tô Thành Đô 2022 (Trung Quốc) với tư cách là thế hệ thứ hai của GAC GN8, mẫu xe đã dẫn đầu thị trường nội địa Trung Quốc về xe MPV hạng sang trong 34 tháng liên tiếp, All-New M8 hoàn toàn mới gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên qua thiết kế lưới tản nhiệt với các thanh chrome dọc kéo dài từ dưới nắp capo xuống khu vực cản trước cùng hệ dèn pha với khả năng điều chỉnh độ chụm đèn hay tính năng “Follow me home” được phát triển riêng.

Bên cạnh đó xe cũng được trang bị sẵn hàng loạt những tính năng sang trọng và công nghệ tiên tiến.

Mẫu xe concept Space.

An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống “ma trận” túi khí toàn diện 360°. Tính năng này cùng với các tính năng khác như hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), giúp All-New M8 trở thành mẫu xe dẫn đầu trong việc bảo vệ hành khách, bên cạnh những “ưu ái” tôn vinh người dùng trong thiết kế nội thất, đưa M8 thật sự trở thành chuẩn mực mới trong phân khúc MPV cao cấp.

All-New GS8 hoàn toàn mới là mẫu là SUV mang phong cách mạnh mẽ, gây thu hút bởi những chi tiết được thiết kế một cách tỉ mỉ như cụm lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn hình chữ V, hệ thống đèn pha tinh tế. Sự linh hoạt, yên tĩnh và rộng rãi của chiếc xe tiếp tục được thể hiện tới mọi chi tiết như hệ thống màn hình trung tâm, các chất liệu da ghế, không gian cốp xe siêu lớn …

Không chỉ vậy, mẫu xe còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến giúp cho trải nghiệm lái xe dễ dàng và an toàn hơn. Có thể kể đến như hệ thống 27 tính năng an toàn gồm hệ thống tránh va chạm ở tốc độ thấp, hệ thống hỗ trợ người lái, hệ thống cảnh báo trước va chạm.

Đồng thời, hệ thống khung gầm Megastar Chassis được phát triển riêng biệt cũng giúp tăng cường cảm giác lái, khả năng xử lý ổn định và an toàn trên mọi hành trình

All-New M8 và All-New GS8 ấn định sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 20/8 tại Hà Nội. Đây là cơ hội để khách hàng Việt Nam trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe cùng công nghệ mới nhất.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về thương hiệu GAC Motor và các dòng xe tại Việt Nam, truy cập website chính thức: https://gacmotorvn.com.vn/hoặc số hotline: 1800255511.