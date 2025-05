Thanh Hóa chốt giá khởi điểm dự án 18.000m2 "đất vàng”

Khu đất này có tổng diện tích 17.713,86 m2, gồm 161 mặt bằng để xây dựng nhà ở liền kề, được phân bố tại các khu CL3, CL4, CL5, CL7 và NV5, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt.

Loại đất đưa ra đấu giá là đất ở tại đô thị, giao sử dụng lâu dài thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Hạ tầng kỹ thuật của khu đất đã được đầu tư hoàn chỉnh và bàn giao cho UBND thành phố Thanh Hóa quản lý từ tháng 5/2024, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức đấu giá.

Giá khởi điểm cho toàn bộ diện tích này được xác định là 218.476.108.000 đồng, đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Mức giá này được tính toán trên cơ sở Luật Đất đai năm 2024, các văn bản hướng dẫn liên quan, cùng bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020–2024 đã được điều chỉnh để phù hợp với diễn biến thực tế thị trường. Trong trường hợp chưa tổ chức đấu giá trước ngày 31/12/2025, giá khởi điểm sẽ được xác định lại theo quy định pháp luật tại thời điểm tổ chức.

UBND thành phố Thanh Hóa cùng các phường Hàm Rồng và Nam Ngạn có trách nhiệm rà soát, đánh giá và đề xuất mức giá khởi điểm phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hạ tầng đã hoàn thiện. Việc đấu giá phải được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm hay thất thoát ngân sách.

Công tác thẩm định giá khởi điểm do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan như Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Chi cục Thuế khu vực X... để đảm bảo trình tự pháp lý và đầy đủ hồ sơ kỹ thuật. Công an tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình tổ chức đấu giá.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án này không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, hình thành các khu dân cư hiện đại, đồng bộ. Dự án nằm ở vị trí chiến lược trên trục Quốc lộ 1A, là cửa ngõ kết nối với nhiều khu vực kinh tế trọng điểm, thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút nhà đầu tư có năng lực.

Quyết định trên là một trong những bước cụ thể hóa chủ trương khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và ổn định.

Bên cạnh dự án nói trên, tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai nhiều dự án đấu giá đất khác với quy mô và giá trị lớn. Đáng chú ý, tại thị trấn Triệu Sơn, hơn 9.600 m² đất ở khu dân cư Đồng Đầm Bối đã được xác định giá khởi điểm trên 101 tỷ đồng, sẵn sàng đấu giá theo đúng trình tự pháp luật.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang tích cực triển khai các dự án phân lô tại các khu dân cư mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, phát triển quỹ đất và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương.