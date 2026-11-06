Hải Phòng bố trí thêm 2.428 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cho 2 dự án đường sắt

Ngày 5/11/2026, HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua phương án bố trí hơn 2.428 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 cho các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng hai tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh và Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
Theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29/10/2026 của HĐND TP. Hải Phòng, nhóm dự án phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh gồm 8 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư 4.199,681 tỷ đồng. Thành phố đã giao 1.671,908 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và bố trí tiếp 2.056,176 tỷ đồng trong năm 2027 (tổng kế hoạch vốn được giao là 3.728,084 tỷ đồng)
Trong nhóm bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, dự án tại xã Trần Phú có tổng mức đầu tư lớn nhất, với 891,821 tỷ đồng. Dự án đã được giao 294,048 tỷ đồng vốn năm 2026 và bố trí thêm 597,773 tỷ đồng năm 2027. Tiếp đến là dự án tại phường Nhị Chiểu, tổng mức đầu tư 677,193 tỷ đồng, đã giao 300 tỷ đồng năm 2026 và giao tiếp 350 tỷ đồng năm 2027.
Dự án tại phường Lê Đại Hành có tổng mức đầu tư 489,175 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2026 đã giao 200 tỷ đồng, năm 2027 bố trí thêm 100 tỷ đồng. Dự án tại phường Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh có tổng mức đầu tư 452,903 tỷ đồng, đã giao 300 tỷ đồng năm 2026 và bố trí 152,903 tỷ đồng năm 2027. Dự án tại xã Hợp Tiến có tổng mức đầu tư 50,084 tỷ đồng, đã giao 32,5 tỷ đồng năm 2026 và bố trí thêm 500 triệu đồng năm 2027.
Đối với nhóm dự án tái định cư và di dời công trình, dự án tái định cư phục vụ tuyến đường sắt có tổng mức đầu tư 910,422 tỷ đồng, đã được giao 377,285 tỷ đồng vốn năm 2026 và bố trí thêm 400 tỷ đồng năm 2027.
Các dự án di dời, hoàn trả nghĩa trang, trường học và các công trình khác thuộc danh mục giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt này có tổng mức đầu tư 389,206 tỷ đồng, đã giao 167,075 tỷ đồng năm 2026 và bố trí 160 tỷ đồng năm 2027. Dự án di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật điện và thông tin liên lạc có tổng mức đầu tư 338,877 tỷ đồng, chưa được giao vốn năm 2026 và được bố trí 295 tỷ đồng trong năm 2027.
Đối với tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua địa bàn Hải Phòng có 10 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 6.438,124 tỷ đồng. Hải Phòng đã giao 2.837,988 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và bố trí thêm 372,706 tỷ đồng trong năm 2027.
Trong nhóm bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, dự án tại các xã Kiến Thụy, Kiến Minh và Kiến Hải có tổng mức đầu tư lớn nhất với 2.091,136 tỷ đồng. Dự án đã được giao 1.691,136 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và chưa được bố trí thêm vốn năm 2027.
Dự án tại các xã An Hưng, An Khánh, An Quang và An Lão có tổng mức đầu tư 1.727,759 tỷ đồng, đã giao 100 tỷ đồng năm 2026 và được bố trí thêm 100 tỷ đồng năm 2027. Dự án trên địa bàn phường Dương Kinh có tổng mức đầu tư 983,562 tỷ đồng, đã giao 50 tỷ đồng năm 2026 và giao tiếp 50 tỷ đồng năm 2027.
Dự án tại phường Nam Đồ Sơn có tổng mức đầu tư 72,557 tỷ đồng, đã giao 72,544 tỷ đồng năm 2026 và chưa bố trí thêm vốn năm 2027. Dự án qua phường Hải An và phường Đông Hải có tổng mức đầu tư 101,918 tỷ đồng, đã giao 65,276 tỷ đồng năm 2026 và chưa bố trí thêm vốn năm 2027.
Đối với các dự án di dời, hoàn trả công trình, dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tại khu vực Kiến Thụy có tổng mức đầu tư 495,676 tỷ đồng, đã giao 218,923 tỷ đồng năm 2026 và chưa kiến bố trí thêm vốn năm 2027. Dự án tái định cư tại khu vực An Lão có tổng mức đầu tư 317,403 tỷ đồng, đã giao 87,860 tỷ đồng năm 2026, dự án tại khu vực Dương Kinh có tổng mức đầu tư 283,949 tỷ đồng, đã giao 60,793 tỷ đồng năm 2026 (cả 2 dự án chưa bố trí thêm vốn năm 2027).
Dự án di dời, hoàn trả công trình phục vụ giải phóng mặt bằng tại các xã An Lão, An Khánh, An Quang và An Hưng có tổng mức đầu tư 152,793 tỷ đồng, đã giao 89 tỷ đồng năm 2026, bố trí thêm 63,792 tỷ đồng năm 2027. Dự án di dời, hoàn trả công trình trên địa bàn huyện Kiến Thụy có tổng mức đầu tư 211,370 tỷ đồng, đã giao 122 tỷ đồng năm 2026 và bố trí thêm 86,370 tỷ đồng năm 2027.
Theo HĐND TP. Hải Phòng, 2 nhóm các dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, hoàn trả công trình phục vụ 2 dự án đường sắt có tổng mức đầu tư 10.637,805 tỷ đồng. Năm 2026, Hải Phòng đã giao là 4.509,896 tỷ đồng, năm 2027, tiếp tục bố trí thêm 2.428,882 tỷ đồng cho các dự án này.
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