Hải Phòng bổ sung hơn 8.448 vốn đầu tư công

Hải Phòng bổ sung thêm hơn 8.448 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, thưởng vượt dự toán cho kế hoạch đầu tư công năm 2026…

Cầu Văn Úc thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển từ ĐT353 đến cầu Thái BÌnh (cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng) được bổ sung 340 tỷ đồng vốn đầu tư công 2026. Ảnh: NH.

HĐND TP. Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết số 42/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026 lần thứ 4, trong đó bổ sung 8.448,671 tỷ đồng và không phát hành 1.094 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương đã dự toán.

BỔ SUNG 8.448 TỶ ĐỒNG ĐƯA KẾ HOẠCH VỐN LÊN 44.135 TỶ ĐỒNG

Theo đó, Hải Phòng bổ sung 8.448,671 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công, gồm 6.077,671 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách cấp thành phố năm 2025 và 2.371 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2025, đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù.

Sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư công năm 2026 của Hải Phòng tăng 7.354,671 tỷ đồng, từ 36.780,680 tỷ đồng lên 44.135,351 tỷ đồng. Mức tăng thực tế thấp hơn nguồn vốn bổ sung do thành phố quyết định không phát hành 1.094 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương, khoản vốn đã được dự toán trong kế hoạch đầu tư công trước đó.

Đối với 2.371 tỷ đồng nguồn tăng thêm, Hải Phòng bố trí bổ sung cho các dự án giao thông, hạ tầng kết nối và tái định cư. Trong đó, tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo được bổ sung 803,821 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn năm 2026 lên thành 2.163,821 tỷ đồng, dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu vay vốn WB bổ sung 400 tỷ đồng, lên thành 649,590 tỷ đồng.

Tuyến đường từ ĐT354 huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10 xã Vĩnh Thuận được bổ sung 356 tỷ đồng, nâng lên thành 465 tỷ đồng. Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn Hải Phòng từ ĐT353 đến cầu Thái Bình (Km0-Km19+645) bổ sung 340 tỷ đồng lên thành 360 tỷ đồng. Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Phúc và Tân Trào bổ sung 162 tỷ đồng lên thành 180 tỷ đồng.

Các dự án khác như đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m đến khu công nghiệp Đại An mở rộng được bổ sung 83 tỷ đồng nâng lên thành 123 tỷ đồng. Tuyến đường sau các bến cảng số 3 đến số 6 khu bến cảng Lạch Huyện bổ sung 70 tỷ đồng, lên thành 194,02 tỷ đồng. Tuyến nối Bắc sông Cấm tới khu công nghiệp VSIP sang đảo Vũ Yên bổ sung 42 tỷ đồng, lên thành 183 tỷ đồng.

Tuyến đường nối ĐT354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển bổ sung 39 tỷ đồng, lên thành 100 tỷ đồng. Trục giao thông nối khu công nghiệp Đình Vũ với khu công nghiệp Nam Đình Vũ giai đoạn II bổ sung 35 tỷ đồng, lên thành 180 tỷ đồng. Dự án quản lý theo chế độ Mật do UBND đặc khu Bạch Long Vĩ làm chủ đầu tư được bổ sung 30,179 tỷ đồng. Đường gom Quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu được bổ sung 10 tỷ đồng.

DỒN VỐN CHO GIAO THÔNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ

Đối với 6.077,671 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách cấp thành phố năm 2025, Hải Phòng phân bổ 3.282 tỷ đồng cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Trong đó, 1.282 tỷ đồng bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ nhà ở địa phương và 2.000 tỷ đồng cho Quỹ Phát triển đất thành phố.

Trong 2.795,671 tỷ đồng còn lại, Hải Phòng bố trí 1.070,671 tỷ đồng cho các dự án thành phố quản lý và 631 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường, đặc khu thực hiện các dự án cụ thể. Trong số 1.070,671 tỷ đồng các dự án thành phố quản lý, có 544,360 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh (gồm 377,285 tỷ đồng xây dựng hạ tầng tái định cư và 167,075 tỷ đồng di chuyển, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nghĩa trang, trường học).

Nguồn vốn này cũng bố trí 80 tỷ đồng cho Trường THPT chuyên Trần Phú giai đoạn 3, 241,271 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khối nhà cũ và bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, 50 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường An Hải, 150,282 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Hồng Bàng, Hồng An.

Thành phố bố trí hơn 4,75 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho 3 dự án, gồm Vườn hoa phường Ngọc Xuyên hơn 1 tỷ đồng, phòng chống sạt lở núi và di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại phường Đồ Sơn hơn 1,51 tỷ đồng, khu tái định cư tập trung tại xã Vĩnh Bảo và xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó có 631 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu được phân bổ cho 23 dự án quan trọng, cấp bách tại các xã, phường, đặc khu, chủ yếu phục vụ giao thông, kết nối hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Trong đó, phường Lê Chân bổ sung 75 tỷ đồng mở rộng ngõ 170 Hai Bà Trưng. Phường Hồng Bàng bổ sung 50 tỷ đồng cho Khu văn hóa thể thao. Phường Dương Kinh 50 tỷ đồng cho tuyến Mạc Phúc Tư. Xã Nam Sách 50 tỷ đồng phát triển hạ tầng, kết nối giao thông thôn Trúc Khê - Nham Cáp với phường Thành Đông.

Đối với các địa phương còn lại, xã Kiến Minh được bổ sung 20 tỷ đồng cải tạo đường trục xã. Đặc khu Cát Hải 20 tỷ đồng nâng cấp đê Phù Long. Phường An Dương 20 tỷ đồng làm tuyến Nguyễn Trường Tộ - đê sông Lạch Tray. Xã Hải Hưng 22 tỷ đồng làm tuyến ĐT393 - đường 195. Phường Nguyễn Trãi 22 tỷ đồng làm tuyến Quyết Tiến - ĐH186. Phường Chu Văn An 22 tỷ đồng chỉnh trang đô thị. Xã Khúc Thừa Dụ 21 tỷ đồng cải tạo đường giao thông. Các xã phường Đại Sơn, Vĩnh Lại, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Thượng Hồng mỗi địa phương 22 tỷ đồng cho các dự án giao thông, hạ tầng.

Ngoài ra, xã Hà Tây được bố trí 15 tỷ đồng cải tạo đường thôn Văn Xuyên. Xã Thanh Miện 35 tỷ đồng cải tạo đường trục xã Ngũ Hùng cũ. Xã Phú Thái 21 tỷ đồng làm đường Tân Thành - Lễ Độ. Phường Trần Nhân Tông 22 tỷ đồng nâng cấp đường ĐH184. Xã Hợp Tiến 12 tỷ đồng cải tạo đường trục xã. Xã Nam Thanh Miện 22 tỷ đồng cải tạo tuyến chợ Hôm - đường tỉnh 396 cũ. Phường Thạch Khôi 22 tỷ đồng hoàn thiện tuyến đường Thạch Khôi.