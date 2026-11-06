Hải Phòng thu ngân sách 10 tháng bằng 92,9% dự toán năm

Ngày 6/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết 10 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng có 8/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch như thu ngân sách nhà nước bằng 92,9% dự toán cả năm, thu hút đầu tư nước ngoài bằng 96,4% kế hoạch năm. Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn chưa đạt kế hoạch.
Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt 181.008 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán năm và tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 89.162 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 83.160 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán năm.
Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và vượt kịch bản 10 tháng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ, bằng 96,4% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 10 tháng ước đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11% so với cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng, Hải Phòng đón 15,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,47% và đạt 93,95% kế hoạch cả năm.
Về nhà ở xã hội, đến hết tháng 10, thành phố đã hoàn thành 3.482 căn, tương đương 48,8% kế hoạch năm. Theo dự báo, cả năm 2026, Hải Phòng có thể hoàn thành khoảng 7.160 căn, cao hơn chỉ tiêu đề ra là 7.135 căn. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 56,6%, tiệm cận mục tiêu 56,8%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 99,7%, cao hơn mục tiêu trên 75%.
Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chưa đạt kế hoạch. Cụ thể, IIP tháng 10 ước tăng 14,54% thấp hơn mục tiêu đề ra là 18%. Tính chung 10 tháng, IIP tăng 15,12% trong khi mục tiêu cả năm là tăng 15,5 - 16%. Số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 6.033 doanh nghiệp, thấp hơn mục tiêu đề ra là 6.233 doanh nghiệp. Ngoài ra, thu tiền sử dụng đất 10 tháng của Hải Phòng ước đạt 24.421 tỷ đồng, mới đạt 67,5% dự toán giao và bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2025.
UBND TP. Hải Phòng cho rằng IIP chưa đạt kế hoạch chủ yếu do một số ngành có tỷ trọng lớn tăng trưởng thấp hơn dự kiến hoặc giảm so với cùng kỳ; nhu cầu thị trường thấp, cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào và chi phí vốn cao.
UBND TP. Hải Phòng xác định trong những tháng cuối năm sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 13%. Để đạt mục tiêu này, GRDP quý 4/2026 cần tăng 15,39% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,46%, dịch vụ tăng 12,62%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,48%.
UBND TP. Hải Phòng cho rằng nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết tháng 10, giá trị giải ngân đã đạt 33.877 tỷ đồng, bằng 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và bằng 76,45% kế hoạch thành phố giao (sau khi trừ phần tiết kiệm 5%). Hải Phòng đặt mục tiêu giải ngân vượt kế hoạch
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp, bến cảng và nhà ở xã hội. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 33.877 tỷ đồng, tương đương 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi trừ phần tiết kiệm 5% (36.917 tỷ đồng). Hải Phòng phấn đấu giải ngân vượt kế hoạch vốn Thủ tướng giao.
Cùng với thúc đẩy giải ngân, thành phố phấn đấu thu ngân sách quý 4/2026 đạt 58.009 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 34.280 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất cả năm đạt 36.200 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong quý 4/2026 đạt 109.000 tỷ đồng.
Để hoàn thành các mục tiêu, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung xử lý những chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch, nhất là số doanh nghiệp thành lập mới và nguồn thu tiền sử dụng đất. Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trọng điểm, thúc đẩy tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và bảo đảm nguồn cung điện phục vụ sản xuất. Hoạt động xuất nhập khẩu, khai thác cảng biển và thu hút đầu tư cũng được xác định là những động lực quan trọng để duy trì tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
Sau 10 tháng, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng, từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến thu hút đầu tư và xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó, địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, nguồn thu và hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời chuẩn bị kịch bản tăng trưởng hai con số cho năm 2027.
Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An 10 tháng đầu năm 2026 tăng 21,18%, kim ngạch xuất khẩu tăng 56% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đằng sau đà tăng trưởng này, nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với những điểm nghẽn về nguồn điện, nguyên liệu đầu vào và chi phí logistics, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...
TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Châu Đức tại xã Bình Giã, quy mô khoảng 32 ha, ưu tiên công nghiệp sạch, công nghệ cao và thân thiện với môi trường…
UBND tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 7-10% mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu trong các ngành sản xuất chính, đồng thời thúc đẩy sản xuất sạch hơn, tiêu dùng xanh và kinh tế tuần hoàn...
Năm 2026, Hải Phòng đã bố trí hơn 4.509 tỷ đồng cho các dự án thành phần thuộc 2 dự án đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh và Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, và tiếp tục bố trí thêm hơn 2.428 tỷ đồng trong năm 2027…
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
158,76 tỷ đồng là khoản tiền được UBND thành phố Hà Nội bố trí hỗ trợ người dân lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. UBND cấp xã là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...