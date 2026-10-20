Hải Phòng có 3 địa bàn cấp xã thuộc diện ưu đãi đầu tư

Ngày 19/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã ban hành quyết định công bố danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn, trong đó, xác định hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, còn phường Nguyễn Trãi là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Các địa bàn được xác định có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 8 Điều 22 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trong đó, các phường Nguyễn Trãi, Đặc khu Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vĩ đều là các địa phương được thành lập theo Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã TP. Hải Phòng.
Trong đó, phường Nguyễn Trãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bến Tắm, xã Bắc An và xã Hoàng Hoa Thám thuộc TP. Chí Linh (Hải Dương) trước đây. Phường Nguyễn Trãi có diện tích tự nhiên khoảng 76,28 km2, dân số khoảng 16.098 người, mật độ khoảng 211 người/km2, là phường có đặc điểm miền núi, địa hình đồi núi và không gian rừng tự nhiên.
Đặc khu Cát Hải có diện tích khoảng 345 km2, gồm đảo Cát Hải, quần đảo Cát Bà và các đảo liên quan. Đặc khu Cát Hải có đặc thù địa lý hải đảo, đồng thời cũng có lợi thế về cảng biển, công nghiệp và du lịch với các công trình, cơ sở kinh tế lớn như cảng nước sâu Lạch Huyện, tổ hợp công nghiệp VinFast và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện.
Trong khi đó, đặc khu Bạch Long vĩ nằm cách đất liền khoảng 110 km, là hòn đảo xa bờ ở Vịnh Bắc Bộ. Vị trí biệt lập khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng và cung ứng dịch vụ thiết yếu phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết biển. Đảo cũng đối mặt với những thách thức về nguồn nước ngọt, chi phí đầu tư hạ tầng và khả năng cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục do quy mô dân số nhỏ.
Khi được công nhận là địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, các dự án đầu tư trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, đặc khu Cát Hải, đặc khu Bạch Long Vĩ sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu, linh kiện để sản xuất, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất…
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