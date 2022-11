Hải phòng - Xây dựng tư duy phát triển thành phố xanh sạch đẹp từ các cấp học

Là đơn vị được UBND thành phố Hải Phòng tin tưởng giao trách nhiệm đồng hành cùng thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, suốt những năm vừa qua, công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng đã rất tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phân loại rác thải đối với các khu dân cư, tổ dân phố, trường học các cấp thuộc các quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng, tổ chức hơn 550 hội nghị, hoạt động tuyên truyền và triển khai hơn 230 mô hình Phân loại rác thải tại nguồn.

Đánh giá rõ tầm quan trọng lâu dài để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường không chỉ là việc học một lần trong đời, mà là học suốt đời và cần tiến hành giáo dục sâu rộng ngay từ tuổi ấu thơ tới trưởng thành. Với hoạt động gần gũi trong sinh hoạt nhỏ nhất hàng ngày cụ thể là tự ý thức phân loại rác thải, từ đó tạo ra những công dân thật sự có nhận thức, có trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hiện tại và tương lai, công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng tư duy bảo vệ môi trường phát triển thành phố xanh sạch đẹp đối với tất cả các cấp học trên địa bản Hải Phòng.

Cụ thể, Công ty đã thực hiện 77 hội nghị tuyên truyền tại các cấp trường học từ mầm non tới đại học như: Trường mầm non Quang Trung, Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, mầm non Ngọc Bích, mầm non 1/6, MinaKids. Ở cấp tiểu học có các trường như tiểu học Chu Văn An, tiểu học Đinh Tiên Hoàng, tiểu học Ngô Gia Tự, tiểu học Nguyễn Trãi, tiểu học Quán Toan, tiểu học Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương.. .ở cấp học tiếp theo có trường THPT Ngô Quyền, THPT Kiến An; trường THCS: Chu Văn An, Hệ Cao Đẳng có các trường như Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, Cao đẳng Thủy Sản. Hệ đại học có các trường như Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng…

Theo chia sẻ của đại diện công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng, khảo sát hiệu quả sau các hoạt động, các hội nghị tuyên truyền tại các trường học cho thấy, thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên đã rất tích cực hưởng ứng và chung tay thực hiện Phân loại rác thải tại nguồn (hữu cơ, vô cơ) tại nhà trường và dần lan tỏa đến mỗi gia đình phụ huynh học sinh.

Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung và công tác tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn nói riêng, được công ty thực hiện, chuyển tải, phổ cập qua nhiều hình thức như những bài viết, qua tranh ảnh, hình ảnh, video sinh động, dễ hiểu… tăng cường thu hút tương tác, cởi mở và gợi mở những nhu cầu trao đổi trực tiếp từ các em học sinh, sinh viên với nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học. Tạo ra nhiều những hoạt động trải nghiệm bổ ích và lý thú để các em học sinh nhận thức rõ bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà cần phải có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Ví dụ một số hoạt động cụ thể như tại các trường mầm non, công ty đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn cho các cô giáo, các cô phụ trách bếp ăn bán trú để cùng chung tay thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại trường và tại gia đình.

Ở cấp học tiếp theo tại các trường cấp 1, cấp 2, trong chương trình tuyên truyền của công ty các em học sinh sẽ được giao lưu, tìm hiểu các cách phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ, kiến thức cơ bản về vận hành hoạt động tái chế rác hữu cơ. Cùng với đó công ty cũng phối hợp với nhà trường tổ chức những hoạt động văn nghệ của các em trong chủ đề về bảo vệ môi trường, gợi mở những chủ đề giao lưu, chia sẻ, tuyên truyền, trao đổi trực tiếp tại sân trường với nhiều nội dung, hình thức thể hiện phong phú (thực hiện nhiều câu hỏi về bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn, các câu hỏi dễ hiểu để các em trả lời); trò chơi “Phân loại rác tại nguồn; vẽ tranh chủ đề Phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường…

Theo báo cáo tổng kết của công ty, sau hàng loạt những triển khai tích cực, đến nay các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, mô hình phân loại rác tại nguồn tại các trường học trên địa bàn Hải Phòng đã được lan tỏa sâu rộng đến các các trường học các cấp. Từ đó, các em học sinh, sinh viên đã dần nâng cao được nhận thức, hành động, bổ sung thêm hiểu biết về các loại rác thải, biết cách phân loại rác thải đúng cách và hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, từ đó lan tỏa tới gia đình, tạo nên sự thay đổi trong xã hội về hành động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Từ hiệu quả hoạt động trong các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, mô hình phân loại rác tại nguồn tại các trường học trên địa bàn, ngoài kết quả tự hình thành ý thức xử lý rác thải văn minh trong mỗi cá nhân, các em học sinh của các trường sẽ trở thành những tuyên truyền viên lan tỏa thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường bằng hành động Phân loại rác tại nguồn” đến tất cả mọi người. Đồng thời những nhận thức nghiêm túc về bảo vệ môi trường đó cũng trở thành một phần hành trang quan trọng đối với thế hệ tiếp theo của Hải Phòng nói riêng và công dân Việt Nam nói chung.