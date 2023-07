Hàng không phấn đấu tăng trưởng 38% về hành khách, mở rộng thị trường khách quốc tế

Thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 do Cục Hàng không Việt Nam tổ chức, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đánh giá 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành hàng không dân dụng cố gắng, nỗ lực và đạt được nhiều kết quả khích lệ.

NHIỀU THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ TĂNG TRƯỞNG KHẢ QUAN

Cụ thể, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết thị trường vận chuyển hàng không nội địa 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù giảm nhẹ so cùng kỳ 2021 nhưng vẫn tăng trên 8% so cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 66 đường bay kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với 19 cảng hàng không địa phương khác với trên 650 chuyến bay mỗi ngày. Bên cạnh việc tăng tần suất khai thác các đường bay hiện hữu, các hãng hàng không Việt Nam cũng khai thác một số đường bay mới như: Vietjet Air mở mới đường bay Cần Thơ - Vân Đồn hay Bamboo Airways mở mới đường bay Hà Nội - Cà Mau.

Cùng với đó, thị trường vận chuyển hàng không quốc tế đang phục hồi với sự tham gia khai thác trở lại của nhiều hãng hàng không quốc tế, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 72% so với cùng kỳ năm 2019, tính riêng các tháng 5, 6 đạt được gần 80% so cùng kỳ 2019.

"Hiện tại, có 52 hãng hàng không nước ngoài và 5 hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường quốc tế với 143 đường bay kết nối 29 quốc gia vùng lãnh thổ là ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Châu Phi tới Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt", lãnh đạo Cục Hàng không thông tin.

Cũng theo thống kê từ Cục Hàng không, một số thị trường có sự tăng trưởng cao so với trước dịch như: Thái Lan, Indonesia, Úc tăng 10-30% so với năm 2019; thị trường Nhật Bản đạt xấp xỉ cùng kỳ 2019. Một số thị trường khác như Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Âu đang đang có sự hồi phục nhanh và đặc biệt là thị trường Ấn Độ (thị trường mới) có sự phát triển rất nhanh.

Mặc dù vậy, "một số thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Ma-Cau, Hàn Quốc có tốc độ hồi phục chậm hơn so với tổng thể. Từ lịch bay mùa hè 2023 cho thấy các hãng hàng không Việt Nam đẩy mạnh hoạt động khai thác từ các cảng hàng không Đà Nẵng, Cam Ranh đến Hàn Quốc, Trung Quốc", lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

Bên cạnh đó, công tác phục vụ hành khách, an ninh an toàn hàng không 6 tháng đầu năm được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được duy trì và nâng cao, đặc biệt là các giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4-01/5 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ chính hành khách, công luận.

Về chỉ số an toàn tính trên 1.000 chuyến bay so sánh với cùng kỳ năm 2022, các chỉ số có xu hướng giảm như: chỉ số sự cố mức C giảm 60%, chỉ số sự cố mức D giảm 35%.

Điều này cho thấy, việc giám sát sự tuân thủ quy trình, quy định trong hoạt động khai thác, bảo dưỡng tàu bay cũng như điều hành bay cần phải tiếp tục được giám sát chặt chẽ cũng như có biện pháp chế tài mạnh để giảm thiểu số sự cố.

Ngoài ra, việc thử nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động vận tải hàng không (mô hình tối ưu hóa việc ra quyết định tại cảng hàng không -ACDM, hệ thống sinh trắc sử dụng tài khoản định danh điện tử -VNeID) tiếp tục nâng cao năng lực điều hành và khả năng phục vụ tại các cảng hàng không, từ đó, góp phần giảm việc ùn tắc tại các cảng hàng không, cải thiện đáng kể tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến bay.

GIỮ CHẮC SLOT TẠI SÂN BAY NƯỚC NGOÀI, TIẾP TỤC KHÔI PHỤC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đánh giá những nỗ lực đáng ghi nhận của ngành hàng không dân dụng 6 tháng đầu năm 2023. Hoạt động vận tải hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu của hành khách, một số đường bay kết nối Việt Nam với quốc tế dần hồi phục như năm 2019 (năm trước đại dịch Covid-19).

Thứ trưởng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tập trung theo dõi sát sao tình hình, nhu cầu thị trường, chỉ đạo Cục chủ động phối hợp với các hãng hàng không, các đơn vị trong ngành nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại hội nghị để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Mục tiêu là hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng khẳng định Cục sẽ triển khai nghiêm túc các nội dung, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Cục trưởng đề nghị tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, "nỗ lực tối đa trong việc đàm phán giữ slot cho các hãng hàng không Việt Nam; chủ động trao đổi với các nhà chức trách hàng không liên quan đến việc khôi phục các đường bay quốc tế, mở rộng khai thác đến các thị trường quốc tế mới và đặc biệt là việc khôi phục lại thị trường Trung Quốc", lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh.

Ngành hàng không phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 đạt xấp xỉ 76,3 triệu khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 38% về hành khách nhưng giảm 3% về hàng hóa so với năm 2022. So với cùng thời điểm trước dịch Covid-19 năm 2019, giảm 4% về hành khách và 12% về hàng hóa.

Cùng với đó, hoàn thiện xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; triển khai Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, rà soát lại toàn bộ các quy trình liên quan đến công tác điều hành bay, quản lý cảng hàng không sân bay, khai thác tàu bay nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề có khả năng dẫn đến mất an toàn hàng không; tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung lĩnh vực hàng không dân dụng và phát triển các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ, quản lý chuyên ngành hướng tới quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số; thúc đẩy xây dựng các ứng dụng đa lĩnh vực như vận tải…