Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch. Theo đó, từ ngày 12/7, cổ phiếu này HVN chỉ được giao dịch phiên buổi chiều trên sàn HoSE.

Lý do HoSE đưa ra quyết định này là do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo đó, các nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch cổ phiếu HVN trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Liên quan đến thông tin này, đại diện Vietnam Airlines khẳng định việc hạn chế giao dịch cổ phiếu không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines. Bên cạnh đó, nhằm sớm đưa cổ phiếu trở lại tình trạng giao dịch bình thường, hãng vẫn tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hãng cũng đang phối hợp chặt chẽ với công ty kiểm toán để sớm hoàn thành và thực hiện công bố thông tin.

Cũng theo đại diện Vietnam Airlines, hiện tại, hoạt động khai thác của hãng diễn ra ổn định với gần 400 chuyến bay mỗi ngày và sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong giai đoạn cao điểm hè. Hãng cũng chuẩn bị nguồn lực tốt nhất, gồm máy bay, phi công, tiếp viên và lực lượng mặt đất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thông tin Vietnam Airlines cũng cho thấy tình hình kinh doanh của hãng có nhiều khởi sắc trong quý 1/2023.

Vietnam Airlines đạt được những kết quả tích cực đáng chú ý khi doanh thu thuần hợp nhất vượt 23.494 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức cao nhất đạt được trong một quý từ khi dịch bệnh bùng phát.

Với con số lãi trước thuế 19 tỷ đồng, Vietnam Airlines chính thức có lãi trở lại kể từ đầu năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát và hàng loạt đường bay phải tạm dừng khai thác.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và biến động của thị trường nhưng đến cuối năm 2022, Vietnam Airlines chính thức khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và khai thác 70% số đường bay quốc tế so với trước đại dịch.

Các chỉ tiêu sản lượng vận chuyển đều vượt 7 – 8% kế hoạch năm. Đến hết quý 1/2023, toàn bộ mạng bay quốc tế của hãng khôi phục gần như hoàn toàn so với giai đoạn trước đại dịch.

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định với tình hình thị trường phục hồi và nỗ lực quyết liệt nhằm tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp, tổng công ty tự tin sẽ hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch phục hồi hậu đại dịch, từ đó, nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, nâng cao năng lực tài chính và phát triển bền vững. Đây cũng là ưu tiên hàng đầu của tổng công ty để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, những người đã đồng hành, sát cánh cùng Vietnam Airlines trong suốt thời gian vừa qua.

Bên cạnh các giải pháp đẩy mạnh khai thác và tăng doanh thu, việc cắt giảm chi phí tiếp tục được VietnamAirlines thực hiện triệt để. Tổng chi phí Vietnam Airlines cắt giảm trong năm 2022 đạt hơn 7.200 tỷ đồng.

Kết quả này có được trước hết nhờ sự điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp theo thị trường, đẩy mạnh đàm phán giảm giá, tiết kiệm, cắt giảm chi phí với số tiền gần 4.300 tỷ đồng, trong đó, số giảm chi phí thuê máy bay, sửa chữa bảo dưỡng chiếm khoảng 84%. Đặc biệt, việc đàm phán giãn, hoãn thanh toán với các đối tác giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền cho Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines cũng chủ động kiến nghị các cơ quan Nhà nước xem xét kéo dài các chính sách hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam như giảm thuế bảo vệ môi trường…, thực hiện trích khấu hao máy bay và phân bổ chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy bay phù hợp với thực tế khai thác năm 2022.

Cùng với nhiều tín hiệu phục hồi của thị trường, những giải pháp quyết liệt nêu trên mang lại kết quả khởi sắc cho Vietnam Airlines trong nửa đầu năm 2023 cũng như tạo đà quan trọng cho hãng phục hồi trong các quý tiếp theo.

Liên quan đến tình hình thị trường vận chuyển hàng không nửa đầu năm, theo ghi nhận, sản lượng vận chuyển/khai thác về chuyến bay và hành khách tại các cảng hàng không trong tiếp tục hồi phục tốt, đặc biệt đối với thị trường quốc tế.

Sản lượng hành khách 6 tháng đầu năm qua các cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý và khai thác đạt khoảng 56,9 triệu khách, tăng 29,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, hành khách quốc tế đạt khoảng 14,5 triệu khách, tăng mạnh 493,5% cùng kỳ năm 2022. Sự hồi phục này là do chính sách mở cửa của các quốc gia, trong đó có hồi phục của thị trường Đông Bắc Á, vốn chiếm đến 70% lượng khách đến Việt Nam trước dịch. Còn hành khách trong nước đạt gần 42,4 triệu khách, tăng nhẹ 2%.