Hãng sản xuất bộ xét nghiệm nhanh Covid đạt vốn hoá 5,5 tỷ USD trong phiên chào sàn

Giá cổ phiếu SD Biosensor, một công ty công nghệ sinh học Hàn Quốc, đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 16/7 sau cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Seoul.

Cổ phiếu SD Biosensor đóng cửa với mức tăng 7%, đưa giá trị vốn hoá thị trường của công ty lên 6,3 nghìn tỷ Won, tương đương 5,5 tỷ USD. Trước đó, giá bán cổ phiếu trong vụ IPO định giá công ty ở mức 4,7 tỷ USD. Công ty đã huy động được hơn 776 tỷ Won, tương đương 675 triệu USD, trong cuộc phát hành có lượng đặt mua lớn gấp 1.000 lần lượng cổ phiếu chào bán.

Theo hãng tin Bloomberg, SD Biosensor đạt doanh thu kỷ lục 1 tỷ USD trong quý 1 năm nay do nhu cầu tăng vọt đối với bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19, sản phẩm chủ lực hiện nay của hãng. Mức doanh thu này tương đương 80% tổng doanh thu của công ty trong cả năm 2020.

“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong 3 công ty hàng đầu thế giới về công nghệ xét nghiệm Covid tại chỗ trong 3 năm tới”, Phó chủ tịch kiêm đồng Tổng giám đốc (CEO) của SD Biosensor, ông Lee Hyo-Keun, phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn. “Chúng tôi muốn được giống như Samsung trong lĩnh vực điện thoại thông minh”.

Nhân viên y tế ở New Delhi, Ấn Độ làm việc với những bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 do SD Biosensor sản xuất - Ảnh: Bloomberg.

Việc triển khai vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu đang phủ bóng lên triển vọng của những công ty sản xuất sản phẩm xét nghiệm, nhưng SD Biosensor tìm cách giữ đà tăng trưởng sau đại dịch thông qua việc mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Công ty này dự kiến chi tới 2 nghìn tỷ Won, tương đương khoảng 1,75 tỷ USD, để thực hiện các vụ mua lại trong thời gian tới.

Mỗi cặp gồm 2 bộ xét nghiệm Covid-19 của SD Biosendor được bán với giá 14 USD tại thị trường Hàn Quốc.

Tháng trước, tập đoàn khổng lồ Abbott Laboratories của Mỹ, một nhà sản xuất bộ xét nghiệm Covid-19 khác, đưa ra dự báo lợi nhuận gây thất vọng do nhu cầu xét nghiệm giảm nhanh.

Ông Lee cũng thừa nhận rằng doanh thu hàng quý của SD Biosensor có thể giảm dưới mức 1 tỷ USD do giá bộ xét nghiệm sẽ giảm do cạnh tranh. Tuy nhiên, ông nói nhu cầu tại một số thị trường hiện vẫn đang ở mức cao do sự lây lan nhanh của những biến chủng mới, nhất là biến chủng Delta.

“Chúng tôi đã nghĩ là doanh số của các sản phẩm xét nghiệm sẽ giảm một khi vaccine được triển khai, nhưng nhu cầu xét nghiệm của những người đã tiêm vaccine vẫn tăng lên”, ông Lee nói. “Họ muốn biết liệu vaccine có giúp bảo vệ họ khỏi các biến chủng khác nhau”.

Vụ IPO của Biosensor diễn ra trong bối cảnh một năm kỷ lục của thị trường IPO ở Hàn Quốc. Giá cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực y tế ở nước này đang tăng mạnh cùng với đà leo thang của số ca nhiễm mới Covid.

Vụ phát hành đã đưa nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của SD Biosensor, ông Cho Yong-Shik, thành tỷ phú. Ông Cho, người thành lập công ty vào năm 1999, nắm cổ phần 32%, trị giá khoảng 1,5 tỷ USD ở mức giá IPO.