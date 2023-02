HBC, VNE và IBC bị HOSE "tuýt còi lần 2" vì chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 4/2022 lần 2 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE), Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC)

Trước đó, vào ngày 31/1/2023, HOSE đã có công văn nhở các công ty trên về việc chậm công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 (riêng lẻ và hợp nhất), tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, HOSE vẫn chưa nhận được BCTC quý 4/2022 của HBC, VNE và IBC.

Để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, HOSE lần thứ 2 nhắc nhở và đề nghị các công ty trên khẩn trương công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, vào ngày 19/1/2023, HBC đã có văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4. Theo Hòa Bình, do lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài từ ngày 21/1/2023 đến 29/1/2023, trong khi đặc thù của công ty có nhiều công trình dài khắp cả nước và nghiệp vụ kế toán quý 4/2022 cần rà soát số liệu cho cả năm 2022, và phải hợp nhất số liệu báo cáo tài chính các công ty con/công ty liên kết nên cần nhiều thời gian để tổng hợp.

Ngoài ra, do những tác động bất lợi lên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ những biến động bất thường về nhân sự cấp cao, nên công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng thời hạn. HBC xin được gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 4 chậm nhất là tới ngày 10/2/2023.

Được biết, HBC thông báo đã nhận được Quyết định của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP HCM về việc tạm dừng thi hành các Nghị quyết số 50, 51 và 53 năm 2022 của HĐQT Hòa Bình. Theo đó, ông Lê Viết Hải hiện vẫn đang là Chủ tịch HĐQT hợp pháp của Tập đoàn Hòa Bình.

Tương tự, ngày 31/1/2023, VNE cũng có công văn xin gia hạn nộp BCTC quý 4/2022 do VNE hoạt động theo mô hình mẹ con. Bao gồm 11 công ty con và 1 công ty liên kết đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp điện, bất động sản, dịch vụ du lịch... trong đó có 4 công ty con niêm yết và 8 công ty (7 công ty con và 1 công ty liên kết) chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính quy định thời gian công bố thông tin BCTC Công ty mẹ và BCTC Họp nhất giữa niên độ quý 4/2022 là sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tuy nhiên, các Công ty con và Công ty liên kết trong tổ hợp VNECO (chủ yếu là các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung) lập BCTC quý 4/2022 có độ trễ về thời gian do dịp nghỉ tết nguyên đán kéo dài. Việc tập hợp BCTC từ các Công ty con và Công ty liên kết này để lập BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất toàn tổ hợp chỉ thực hiện được sau khi các đơn vị này hoàn thành BCTC. Như vậy, thời gian công bố thông tin BCTC giữa niên độ quý 4/2022 của VNECO sẽ không kịp theo thời gian quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Đối tượng công bổ thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác..



Theo VNE, việc VNECO không kịp hoàn thành thời hạn công bố thông tin BCTC giữa niên độ quý 4/2022 là vì lý do bất khả kháng, Do đó, VNECO xin hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ quý 4/2022 chậm nhất đến hết ngày 15/02/2023.