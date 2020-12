HDBank phát hành xong 160 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) vừa thông báo ký kết hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, hai định chế tài chính lớn và uy tín khu vực châu Á đã đăng ký toàn bộ 1.300 trái phiếu quốc tế trong đợt phát hành mới mà HDBank đã có kế hoạch trong năm 2020. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 130 triệu USD.

Trước đó, quỹ DEG - định chế tài chính phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức cũng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu và hợp tác chiến lược với HDBank. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, DEG đã đầu tư 30 triệu USD.

Như vậy HDBank đã huy động thành công 160 triệu USD từ thị trường quốc tế để bổ sung vốn cấp 2 theo nghị quyết được Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua, sẵn sàng cho những kế hoạch tăng trưởng cao theo chiến lược đề ra.

Đồng thời, với thỏa thuận đầu tư tài chính, các nhà đầu tư quốc tế và HDBank đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, cam kết cùng xây dựng và triển khai các kế hoạch nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng tăng trưởng của HDBank nói riêng và thị trường tài chính, ngân hàng Việt Nam nói chung.

Kết quả tích cực của HDBank trong hợp tác chiến lược với những nhà đầu tư lớn và uy tín trên thế giới cho thấy sự tin tưởng của giới đầu tư quốc tế vào triển vọng của ngành ngân hàng Việt Nam, và năng lực tăng trưởng cao, chất lượng hoạt động của HDBank.

Được biết, HDBank mới đây cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2020 lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, tổng lợi tức cổ đông HDBank được nhận là 65%.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có những biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HDBank đạt được kết quả kinh doanh tích cực đồng thời kiểm soát nợ xấu và duy trì các chỉ tiêu an toàn khác ở mức tốt so với toàn ngành.

Trên thị trường chứng khoán, HDB vẫn trong đà tăng, thị giá chốt phiên ngày 24/12 dừng ở mức 23.200 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 2,5 lần hồi đầu tháng 4 (giá đã điều chỉnh sau chia cổ tức). Vốn hoá ngân hàng này hiện khoảng 38.250 tỷ đồng.