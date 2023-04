HDBank sẽ mua lại một công ty chứng khoán, nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng trong năm 2023

Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức vào sáng ngày 26/4 tại TP.HCM, Tổng giám đốc ngân hàng HDBank Phạm Quốc Thanh cho biết, dù năm 2022 có nhiều biến động nhưng HDBank đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số tạo sự phát triển đột phá và đạt được kết quả toàn diện.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như ROE và ROA lần lượt đạt 23,5% và 2,08%. Tổng tài sản của ngân hàng chính thức vượt mốc 416,2 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng huy động đạt hơn 366 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt 268,1 nghìn tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.

“Tỷ lệ an toàn vốn CAR (theo chuẩn Basel II) đạt 13,4%, mức cao dẫn đầu trong ngành. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,67%, tiếp tục ở mức thấp nhất toàn ngành. Tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động là 76,6% thấp hơn mức tối đa 85% do Ngân hàng Nhà nước quy định. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng năm 2022", ông Thanh nói.

MỤC TIÊU LÃI 2023 TĂNG TRƯỞNG 29% CÓ KHẢ THI?

Dù nhận định năm 2023 sẽ tiếp tục là năm đầy thách thức của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, tuy nhiên HDBank tìm thấy nhiều cơ hội phát triển bền vững trong thách thức và đặt mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế ước đạt 13.197 tỷ đồng tăng 29% so với thực hiện của năm 2022. Tổng tài sản đạt hơn 520 nghìn tỷ đồng, tăng 25% năm 2022. Quy mô vốn điều lệ đạt gần 29.300 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022. Tổng huy động vốn đạt gần 460 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng kỳ vọng đạt 333,4 nghìn tỷ, tăng 25% (tuỳ tình hình phân bổ của NHNN). Các tỷ lệ sinh lời ROA, ROE năm 2022 mục tiêu đạt lần lượt 2,3% và 24,5%; nợ xấu khống chế dưới 2%.

Trả lời chất vấn cổ đông về mục tiêu kinh doanh tham vọng của Ngân hàng trong năm 2023, CEO Phạm Quốc Thanh cho biết chỉ tiêu mà Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Ngân hàng đặt ra cho năm 2023 đúng là không dễ dàng và rất thách thức trong bối cảnh thị trường hiện nay. “Chúng tôi đã đặt mục tiêu thì sẽ phấn đấu đạt mục tiêu. Nhìn lại quá khứ, năm 2022 đạt tăng trưởng 24-25% so với 2021 (năm 2021 tăng trưởng hơn 20% so với 2020), do đó năm nay ngân hàng mạnh dạn đặt trên mục tiêu với cơ sở đà tăng tốc 2 năm trước”, ông Thanh tự tin nói.

Để làm được điều này, trong năm 2023 HDBank sẽ đẩy mạnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực là động lực của nền kinh tế như: nông nghiệp nông thôn, tín dụng xanh, sản xuất kinh doanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp nông thôn, các hoạt động cho vay dự án giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải CO2, xử lý/tái chế rác bên cạnh phát huy vị thế dẫn đầu về tài trợ chuỗi. Ngoài ra, HDBank tiếp tục thúc đẩy các gói vay ưu đãi dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gói cho vay công nhân, cho vay các dự án số hóa hoạt động kinh doanh và vận hành…

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2022, cổ đông HDBank đã đồng thuận thực hiện chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 25% gồm tiền mặt 10% và cổ phiếu 15%.

Với năm 2023, trước mong muốn được chia cổ tức toàn bộ bằng tiền mặt của cổ đông, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị HDBank cho biết, HDBank có truyền thống chia cổ tức cao cho cổ đông. Năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện chia 25% bằng tiền mặt và cổ tức. “Về nguyên tắc ngân hàng có thể chia cổ tức 100% bằng tiền, nhưng phải theo diễn biến thị trường cũng như theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại”.

Về phương án tăng vốn năm 2023, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.972,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP. Dự kiến tổng vốn điều lệ sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng trong năm 2023

NHẬN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC MỘT NGÂN HÀNG

Chia sẻ thêm tại Đại hội, Tổng Giám đốc HDBank cho biết, trong năm nay Ngân hàng sẽ tham gia góp vốn, mua cổ phần một công ty trong lĩnh vực chứng khoán để công ty đó trở thành công ty con của HDBank. Việc mua lại công ty chứng khoán giúp HDBank mở rộng và khai thác hiệu quả hơn nữa tệp khách hàng hiện hữu; tăng cơ hội bán chéo sản phẩm để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Cũng trong năm nay, HDBank tiếp tục tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, trong đó có việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại cổ phần, phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, danh tính tổ chức tín dụng yếu kém này không được tiết lộ.

Bầu bổ sung CEO vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội kết thúc với tất cả các tờ trình được cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%, trong đó có việc bầu bổ sung ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu HDB tăng mạnh 3% lên mức 18.900 đồng/cổ phiếu với 1.420.500 đơn vị được chuyển nhượng.