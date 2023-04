Đại hội đồng cổ đông MBB: Đang định giá ngân hàng nhận chuyển giao, hoàn thành chậm nhất vào đầu năm 2024

Lãnh đạo MB cho biết ngân hàng đã chuẩn bị, xây dựng, báo cáo phương án chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại theo quy định và triển khai một số giao dịch hợp tác, hỗ trợ ngân hàng thương mại đó. Tuy nhiên, danh tính ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc không được tiết lộ.

QUÁ TRÌNH ĐỊNH GIÁ KÉO DÀI 11 THÁNG

Hội đồng Quản trị MB đã quyết định và tổ chức thực hiện các công việc, nội dung có liên quan để chuẩn bị, xây dựng, báo cáo phương án chuyển giao bắt buộc và thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt phương án theo quy định.

Đồng thời, MB đã và đang triển khai một số giao dịch hợp tác, hỗ trợ ngân hàng thương mại đó theo định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhằm chuẩn bị cho việc MB nhận chuyên giao bắt buộc.

“Việc nhận chuyển giao bắt buộc đã được trình và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Hiên tại, chúng tôi đang thực hiện thủ tục định giá ngân hàng chuyển giao bắt buộc. Theo quy trình của Nhà nước thì thời gian định giá 11 tháng, đã bắt đầu từ tháng 3/2023 và dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm 2024 thì việc định giá mới xong. Khi đó, MB mới có thể nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng đó được”, Phó Tổng giám đốc thường trực Phạm Như Ánh thông tin tới cổ đông.

Liên quan tới quy mô cho vay và trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp năng lượng tái tạo, cổ đông đặt câu hỏi liệu có nguy cơ bị chuyển nhóm nợ xấu hay không?

Chủ tịch Hội đồng quản trị MB Lưu Trung Thái cho biết, vấn đề lớn nhất của bất động sản hiện nay là pháp lý chứ không phải tài chính. Tài chính là hậu quả. Hiện nay, để có thể mở bán các thủ tục cũng kéo dài tới vài năm.

MB kiểm soát tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sản khoảng 8% trong tổng dư nợ. Các dự án bất động sản đều có tài sản đảm bảo, sẽ không để phát sinh nợ xấu cho năm nay.

Ông Lưu Trung Thái thông tin một số dự án điện đóng điện chậm so với tiến độ dự kiến, lý do là thực hiện vào đúng giai đoạn COVID-19. Hiện Chính phủ đã ra thông tư cho nhóm dự án chuyển tiếp này. “Hiện do mức giá điều chuyển bị giảm thì các nhà đầu tư đang chạy để có giá tốt hơn. Các nhà đầu tư này đều là nhóm có tiềm lực tài chính mạnh và đã xoay đủ tài chính để thực hiện nghĩa vụ nợ với MB và chúng tôi đã cơ cấu và điều chỉnh phù hợp với các khoản này. Dự kiến năm nay có giá FIT mới sẽ đảm bảo được tiến độ và khả năng chi trả”, ông Thái nói.

Năm 2023 MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 15% so với năm 2022, đạt 26.138 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng khoảng 14%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 2%.

Thông tin thêm về dư nợ bất động sản của ngân hàng, Phó tổng giám đốc thường trực Phạm Như Ánh cho biết cho vay bất động sản gồm cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay cá nhân mua nhà để ở. Tỷ trọng cho vay bất động sản chiếm 7,8% trên tổng quy mô cho vay, thuộc top các ngân hàng thấp nhất trên thị trường. Nếu cộng cả cho vay cá nhân mua nhà thì cao nhưng không thể hiện đúng bản chất.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ông Phạm Như Ánh cho biết, MB quản lý đánh giá theo từng dự án cụ thể. Tính đến hiện tại số dư trái phiếu doanh nghiệp của một số chủ đầu tư lớn đã giảm đáng kể, không còn nhiều như số đầu năm. Toàn bộ các dự án này đều được ngân hàng cho vay và quản lý tới nhà thầu và khách hàng cá nhân.

“Hiện chúng tôi vẫn quản trị tiền trên tài khoản để thu đủ gốc và lãi và dự kiến là không có áp lực nợ xấu trong năm 2023. Với Trung Nam, cho vay và trái phiếu của Trung Nam đang được hấp thụ vào dự án điện mặt trời, hiện vẫn trả nợ đủ, không có nợ xấu trong năm 2023 và các năm tiếp theo”, ông Phạm Như Ánh nói.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN HƠN 53.600 TỶ ĐỒNG

Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 45.339 tỷ đồng lên 53.683 tỷ đồng bằng phương thức phát hành hơn 680 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15% (tăng vốn thêm 6.800 tỷ đồng) và phần còn lại thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua tại đại hội thường niên năm ngoái.

Nguồn để thực hiện trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại luỹ kế MB của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế riêng MB sau khi trích lập các quỹ năm 2022 dự kiến là 12.151 tỷ đồng. Thời gian cụ thể trong năm 2023.

Số vốn thu được từ các phương án này dự kiến sẽ được sử dụng phần lớn (7.088 tỷ đồng) để đầu tư năng lực và phần còn lại (1.255 tỷ đồng) để bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác.

Với việc tăng vốn này, ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục trả cổ tức tỷ lệ 10% - 15% trong năm 2023.

Các cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình.

Đại hội cũng thông qua tờ trình miễn nhiệm đối với ông Lê Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB theo nguyện vọng cá nhân. Ông Lưu Trung Thái hiện đang đảm nhận vị trí này thay ông Lê Hữu Đức.

Ngoài ra, liên quan đến việc Ngân hàng Nhà nước mới ban hành Thông tư 02 về giãn nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khó khăn, các cổ đông băn khoăn MB có bộ tiêu chí đánh giá về tái cơ cấu này chưa và ước tính sơ bộ các khoản nợ tái cơ cấu này là bao nhiêu?

Phó Tổng giám đốc thường trực Phạm Như Ánh cho biết ngân hàng đã chuẩn bị phương án để thực hiện. Tuy nhiên theo đánh giá ban đầu số lượng này là không nhiều.

Trước đó, ngân hàng đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua. Trong đó, tổng tài sản cuối năm 2022 của ngân hàng đạt 728.532 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021 và vượt 4,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 22.729 tỷ đồng, tăng 37,5% và vượt 12% kế hoạch.

Hoạt động chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, nhờ đó, MB tăng thêm hơn 7 triệu khách hàng trong năm qua, nâng tổng khách hàng cá nhân lên hơn 20 triệu người.