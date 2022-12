Hết tiền, VKC Holdings giải thể 4 chi nhánh và dừng góp vốn vào nhiều công ty con

Công ty Cổ phần VKC Holdings (mã VKC - HNX) thông báo nghị quyết HĐQT về việc dừng phương án góp vốn với 3 công ty con, dừng mua cổ phần Lốp xe Vĩnh Khánh do hết tiền.

Cụ thể: VKC Holdings thông qua việc dừng phương án góp vốn thành lập các công ty con là Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và nội thất Vĩnh Khánh; Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plastic; và CTCP Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh.

Lý do được công ty đưa ra do đã hết thời hạn góp vốn nhưng Công ty vẫn chưa có nguồn vốn để thực hiện góp vốn.

Đồng thời, VKC thông qua việc dừng phương án mua lại cổ phần CTCP Lốp xe Vĩnh Khánh do đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa thực hiện ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và Công ty cũng không có nguồn vốn để thực hiện.

Cuối cùng công ty thông qua giải thể 4 chi nhánh gồm chi nhánh Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long); Chi nhánh TP. HCM (TP. HCM); Chi nhánh Quận 8 TP. HCM (TP. HCM); và chi nhánh Đà Nẵng (Đà Nẵng).

Mới đây, VKC đã có văn bản "giải trình nguyên nhân mất khả năng thanh toán đối vói các chủ nợ”. Cụ thể: ngày 09/09/2022 là ngày đến hạn thanh toán lãi của lô trái phiếu VKCH2123001 cho trái chủ, VKC đã cố gắng thu xếp tài chính để thanh toán cho trái chủ nhưng đến ngày 29/09/2022 VKC vẫn chưa thu xếp được tài chính và ra thông báo tạm hoãn thanh toán lãi cho trái chủ.

Nguyên nhân là do ngay sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt các ngân hàng mà VKC đang có quan hệ tín dụng đánh giá rủi ro của lô trái phiếu VKCH2123001 là rất cao nên các ngân hàng này đã ngưng cung cấp nguồn vốn tín dụng cho VKC. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của VKC dẫn đến doanh thu quý 2/2022 ghi nhận 46.8 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến doanh thu quý 3/2022 khoảng 17.2 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ 2021 và giảm 63% so với quý trước.

Còn trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, VKC ghi nhận lỗ hơn 191 tỷ đồng là do gánh nặng chi phí lãi vay trong đó: Đến thời điểm 30/6/2022 VKC đang nợ các tổ chức tín dụng và trái chủ là 378 tỷ đồng, chi phí lãi vay 19 tỷ đồng/6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó sau khi Ban điều hành mới vào tiếp quản VKC đã rà soát lại tình hình tài chính của VKC đã nhận thấy nhiều bất thường như: Giá trị hàng tồn kho thiếu chưa rõ nguyên nhân và đã nghi nhận trên BCTC là 102 tỷ đồng. Các khoản phải thu khách hàng lên đến 163 tỷ đồng trong đó không có khả năng thu hồi là 84 tỷ dồng và Công ty đã trích lập dự phòng là 65 tỷ đồng.

Hiện nay Ban lãnh đạo VKC vẫn đang tiếp tục rà soát và đánh giá lại các khoản phải thu nêu trên và nhiều khả năng số tiền không có khả năng thu hồi sẽ cao hơn số 84 tỷ hiện tại.

Trong khi đó việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ với mục đích sự dụng vốn ban đầu là mua lại 85 tỷ vốn góp của Louis Land (BII) tại Công ty TNHH Tocco (Tocco) nhưng trên thực tế số tiền sử dụng để mua và tăng vốn cho Tocco lên gần 165 tỷ và số tiền này đang được ghi nhận là tạm ứng mua phần vốn góp và góp vốn). Theo ban lãnh đạo mới thì số tiền đầu tư vào Tocco không mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào cho VKC.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2022, SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với VKC với tổng số tiền lên tới 220 triệu đồng.

Cụ thể: VKC bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: VKC đã công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công bố ngày 20/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể: Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính này là lỗ 24.647.180.127 đồng là sai lệch so với số liệu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là lỗ 191.141.274.394 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: là công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tiếp theo là phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: VKC công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (đối với Báo cáo tài chính quý 2/2020), Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (ký ngày 15/8/2022), Giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.