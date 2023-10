HNX có vai trò quan trọng trong việc tại môi trường giao dịch an toàn cho nhà đầu tư

Ngày 12/10, đoàn công tác của Tổng cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn Nguyễn Bằng Thắng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch HNX, đã chia sẻ một số kết quả nổi bật trong hoạt động xây dựng và vận hành thị trường tại HNX trong thời gian qua. Bên cạnh các thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch (UPCoM), chứng khoán phái sinh và trái phiếu chính phủ được vận hành an toàn và ổn định, vừa qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được đưa vào hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, nhằm tăng cường tính công khai minh bạch và hiệu quả quản lý thị trường.

Bên cạnh đó, HNX liên tục duy trì kết quả hoạt động kinh doanh, tuân thủ nghĩa vụ về thuế, đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, HNX cũng ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của Tổng cục Thuế - Cục Thuế Doanh nghiệp lớn trong việc tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cũng như đánh giá cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế, qua đó hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển, bám sát các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Cũng tại buổi làm việc thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Bằng Thắng, Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn, đánh giá cao kết quả hoạt động của HNX và có được kết quả của tư duy đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới, nhạy bén của tập thể lãnh đạo của HNX.

"HNX có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường giao dịch an toàn cho nhà đầu tư, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp và chính phủ, tạo động lực cho đầu tư phát triển, giữ vững an ninh, an toàn tài chính cho nhà nước", Cục trưởng Nguyễn Bằng Thắng nhấn mạnh.

Ngoài việc tổ chức vận hành thị trường, HNX còn là cánh tay nối dài của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong việc giám sát các hoạt động giao dịch trên thị trường và giám sát nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm làm cho thị trường được hoạt động minh bạch và hiệu quả - trong đó có nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm dựa trên công tác giám sát và báo cáo của HNX.

Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn cũng đề nghị HNX tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác cung cấp thông tin nhằm đánh giá và quản lý mức độ tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân tham gia thị trường đồng thời tiếp tục tham gia ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, hỗ trợ cơ quan quản lý thuế làm tốt vai trò quản lý nhà nước.