HNX đưa cổ phiếu DZM, MIM, CTC và TAR vào diện bị kiểm soát và duy trì đình chỉ giao dịch

Sờ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An và cổ phiếu MIM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí vào diện bị cảnh báo, chuyển sang diện bị kiểm soát và duy trì đình chỉ giao dịch, từ ngày 12/10.

Theo đó, HNX thông báo về việc duy trì diện bị cảnh báo, chuyển sang diện bị kiểm soát và duy trì đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu DZM của Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An.

- Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DZM, từ ngày 12/10 do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thủc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đố với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết.

- Chuyển sang diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu DZM do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định và duy trì đình chi giao dịch với cổ phiếu DZM do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định; tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Tương tự, HNX thông báo về việc duy trì diện bị cảnh báo, đưa vào diện bị kiểm soát và duy trì diện bị đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu MIM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí, kể từ ngày 12/10/2023.

Cụ thể, HNX duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu MIM do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm;

Đồng thời, HNX đưa vào diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu MIM do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính tổng họp bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định; và duy trì diện bị đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu MIM do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 có kiểm toán quá 06 tháng so với thòi hạn quy định;

Ngoài ra, tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cụ thể Công ty chậm nộp báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;

Bên cạnh đó, chuyển cổ phiếu CTC của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên vào diện bị hạn chế giao dịch, từ ngày 12/10 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã đuợc soát xét quá 45 ngày so với thời hạn theo quy định.

Đồng thời, cổ phiếu này chỉ đuợc giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày Quyết định, có hiệu lực theo quy định áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu CTC đang ở trong diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thuờng niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết.

Cuối cùng, HNX thông báo về việc chuyển cổ phiếu TAR của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An sang diện bị kiểm soát, từ ngày 12/10 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Mới đây, do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, TAR đã bị SSC xử phạt hơn 487 triệu đồng và Chủ tịch TAR bị phạt gần 93 triệu đồng.