Hoa Kỳ áp thuế tạm thời máy nén khí: Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác chịu mức 0,35%

Theo thông tin từ Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm máy nén khí (mã vụ việc: C-552-857) được DOC khởi xướng từ ngày 21/5/2026 dựa trên yêu cầu của nguyên đơn là Công ty MAT Industries, LLC.
Các sản phẩm bị điều tra chủ yếu thuộc các mã HS: 8414.80.16.15, 8414.80.16.25, 8414.80.16.35 và 84.14.80.16.85.
Trong quá trình điều tra, DOC đã lựa chọn 2 doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Tuy nhiên, do 1 doanh nghiệp từ chối tham gia nên Việt Nam chỉ còn 1 doanh nghiệp tham gia với tư cách bị đơn bắt buộc.
Căn cứ vào kết luận sơ bộ, DOC đã đưa ra các mức thuế chống trợ cấp tạm thời đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam như sau:
Doanh nghiệp bị đơn bắt buộc: Nhận mức thuế 0,35% (được đánh giá là mức trợ cấp không đáng kể).
Các doanh nghiệp không hợp tác: Gồm 8 doanh nghiệp không trả lời bản câu hỏi Lượng và Giá trị và không tham gia vụ việc, phải chịu mức thuế lên tới 74,39% (tính dựa trên các dữ liệu sẵn có bất lợi).
Các công ty còn lại của Việt Nam: Chịu mức thuế chung là 37,2%.
Đáng chú ý, biên độ trợ cấp sơ bộ của doanh nghiệp bị đơn bắt buộc của Việt Nam (0,35%) hiện là mức thấp nhất so với các quốc gia cùng bị điều tra.
Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chịu biên độ sơ bộ từ 3,84% đến 112,29%, trong khi Malaysia lên tới 92,86%.
Kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc các doanh nghiệp Việt Nam chủ động hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để đạt được kết quả tích cực.
Về các thủ tục tiếp theo, DOC dự kiến sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ để xác minh các thông tin mà doanh nghiệp Việt Nam đã cung cấp, làm căn cứ ban hành kết luận cuối cùng và ấn định mức thuế chính thức.
Các bên liên quan có thể nộp bình luận chậm nhất 7 ngày sau khi báo cáo thẩm tra cuối cùng được ban hành, và nộp bản phản biện trong vòng 5 ngày tiếp theo.
Ngoài ra, DOC có thể tổ chức phiên điều trần (nếu có yêu cầu) trước khi ra kết luận cuối cùng.
Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trả lời đầy đủ các bản câu hỏi tiếp theo, chuẩn bị tốt cho đợt thẩm tra tại chỗ của DOC và gửi bình luận đối với kết luận sơ bộ trong trường hợp cần thiết.
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