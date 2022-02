Hoàn thành “vá” hư hỏng trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên trong quý 3

Thời gian qua, tuyến đường Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng, xuất hiện nhiều “ổ gà” lớn nhỏ, gây mất an toàn giao thông.

Vì vậy, cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trả lời cử tri tỉnh Phú Yên tại văn bản số 1527, Bộ Giao thông vận tải cho biết, tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh có chiều dài 134,85km. Quá trình khai thác với lưu lượng, tải trọng xe ngày càng tăng và ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ hàng năm, đặc biệt là các cơn bão và mưa lớn liên tục trong năm 2021 kéo dài làm hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên tuyến.

Trong đó, đoạn tuyến do các nhà đầu tư BOT quản lý là 32,95 km gồm 11,23km do Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả quản lý và 21,72km do Công ty TNHH ĐT BOT Bình Định quản lý.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến ngày 10/02, công tác sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 để sửa chữa hư hỏng ổ gà, sình lún mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên do các nhà đầu tư BOT quản lý được thực hiện xong với khối lượng khoảng 22.811m2/22.811m2, đạt 100%.

Nhà đầu tư cũng cào bóc lớp bê tông nhựa tại những vị trí bị hư hỏng và thảm hoàn trả lại mặt đường. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai dự án sửa chữa trùng tu đoạn tuyến, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3/2022.

Để đáp ứng kiến nghị của cử tri, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu công trình trên Quốc lộ 1, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận sửa chữa khối lượng hư hỏng mặt đường phát sinh trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên, bổ sung vào danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ 2022.

Về đoạn tuyến do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý là 8,9 km đang trong thời gian bảo hành.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn và mưa lớn kéo dài dẫn đến việc sửa chữa chưa được kịp thời ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường khi khai thác.

Tính đến ngày 10/02, công tác sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 để sửa chữa hư hỏng ổ gà, sình lún mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý được thực hiện xong với khối lượng khoảng 1.565 m2/1.565m2, đạt 100%. Việc hoàn thành khắc phục hư hỏng cục bộ mặt đường trên tuyến có xác nhận của đơn vị quản lý đường bộ.

Với đoạn tuyến do Cục Quản lý đường bộ III quản lý là 93 km, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, công tác sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 để sửa chữa hư hỏng ổ gà, sình lún mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên cũng được thực hiện xong với khối lượng khoảng 72.851m2/72.851m2, đạt 100%.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2022, trong đó, có một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang khẩn trương triển khai bước khảo sát, thiết kế, tổ chức đấu thầu theo quy định để triển khai thi công, khẩn trương khắc phục các hư hỏng phát sinh trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình trên hệ thống quốc lộ, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3/2022.

Được biết, Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên hư hỏng kéo dài, xuất hiện nhiều ổ gà, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cuối tháng 11/2021, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa tử nạn sau khi sụp ổ gà trên đường.