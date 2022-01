"Rót" hơn 4.900 tỷ vốn đầu tư công trung hạn vào hạ tầng giao thông, tạo lực đẩy cho Phú Yên

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 553 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Giao thông vận tải đồng tình với kiến nghị về việc sớm đầu tư tuyến Quốc lộ 19C đoạn tránh qua thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân và tuyến Quốc lộ 25 đoạn còn lại qua địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do điều kiện nguồn lực hết sức hạn hẹp, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải chỉ cân đối được khoảng 4.905 tỷ đồng để hoàn thành 03 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời, khởi công mới 03 dự án.

Bao gồm Quốc lộ 25, các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang và cải tạo cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải khởi công mới 03 dự án qua địa bàn tỉnh gồm: cao tốc Bắc - Nam phía Đông các đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong với tổng mức đầu tư hơn 22.899 tỷ đồng và cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang.

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét khi có điều kiện nguồn lực. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến.

Trả lời cụ thể kiến nghị của cử tri, Bộ Giao thông vận tải cho hay, thứ nhất, về việc đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 19C đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân có chiều dài khoảng 3,2km, trước đây thuộc dự án xây dựng trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên, triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2004 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012.

Quá trình thực hiện dự án, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa đầu tư đoạn tuyến tránh nêu trên.

Năm 2014, Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên thành tuyến Quốc lộ 19C, theo đó, đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai có lý trình từ Km58 - Km61. Trong khi đoạn tuyến chưa được đầu tư, các phương tiện lưu thông chủ yếu qua các tuyến đường nội thị do UBND huyện Đồng Xuân quản lý.

Thứ hai, tuyến Quốc lộ 25 có tổng chiều dài 182km đi qua địa bàn 02 tỉnh: Phú Yên và Gia Lai. Trong đó, đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 70km, quy mô quy hoạch cấp III, 02-04 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5- 11,0m tùy từng đoạn.

Trong điều kiện nguồn lực cho phép, Bộ Giao thông vận tải triển khai ưu tiên đầu tư trước khoảng 35km cho một số đoạn Quốc lộ 25 cần thiết, giai đoạn từ năm 2007 - 2015 hoàn thành khoảng 17,2km đoạn tuyến.

Hiện đang thực hiện cải tạo nâng cấp khoảng 17,8km cho các đoạn tuyến xung yếu, dự kiến hoàn thành trong năm 2022, để đảm bảo khả năng khai thác của tuyến.

Đối với các đoạn tuyến Quốc lộ 25 còn lại, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1943 ngày 14/10/2019 giao Ban Quản lý dự án 6 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Thứ ba, về đề nghị giải quyết dứt điểm kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có nhà dọc tuyến Quốc lộ 1 bị ảnh hưởng do quá trình thi công hạng mục trạm thu phí An Dân và đoạn tuyến Quốc lộ 1 thuộc phạm vi dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả làm nhà đầu tư.

Công trình được bắt đầu thi công từ ngày 15/5/2015 và nghiệm thu hoàn thành ngày 25/7/2016.

Nhà đầu tư tiến hành tổ chức khảo sát, giám định tổn thất để bồi thường thiệt hại cho các hộ dân và đã bồi thường cho 09 hộ bị ảnh hưởng (bổ sung thêm 03 hộ) với tổng cộng số tiền là 129,223 triệu đồng.

Để giải quyết kiến nghị của 27 hộ dân nêu trên và đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do địa phương thực hiện, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án kiểm tra cụ thể nội dung kiến nghị của các hộ dân, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có hướng giải quyết phù hợp, dứt điểm và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.