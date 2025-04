Hoảng loạn lan tràn, VN-Index giảm kỷ lục 250 cổ phiếu giảm sàn, nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Đêm qua theo giờ Việt Nam, Mỹ đã công bố mức thuế đối ứng mới được áp dụng. Kết quả cho thấy nhiều quốc gia bị áp thuế tối thiểu 10%; Việt Nam bị áp thuế 46% đối với tất cả mặt hàng nhập khẩu (ngoại trừ vàng, nhôm, thép). Trong khi các đối tác khác như Trung Quốc 34%; Nhật Bản 24%; Hàn Quốc 25%.

Một quan chức Nhà Trắng đề nghị không tiết lộ danh tính cho biết thuế quan đối ứng với thuế suất cao hơn sẽ có hiệu lực từ ngày 9/4 và sẽ áp dụng với khoảng 60 quốc gia. Mức thuế cơ sở 10% sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Bảy (5/4).

Đây là con số gây bất ngờ đối với thị trường chứng khoán. Sáng nay, VN-Index bay màu hơn 81 điểm, tụt sâu về vùng giá 1.236, với 247 mã giảm hết biên độ trên toàn bộ ba sàn.

Hiện nay các mảng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Mỹ là: Máy móc và linh kiện điện tử; Dệt may; Điện thoại; Gỗ và sản phẩm gỗ; Giày dép; Chất dẻo; Thủy sản.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu qua Mỹ năm 2024 đạt 119,5 tỷ USD, tương đương 29,47% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Giá trị thặng dư thương mại ước tính đạt 104,4 tỷ USD. Kết quả này đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024. Vì vậy, theo nhận định của Agriseco, với việc bị áp thuế ở mức 46% sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025.

Ngoài ra, mức thuế 46% của Việt Nam lần lượt cao hơn các quốc gia cạnh tranh khác: Ấn Độ 26%; Malaysia 24%; Ecuador 10%;…. Do đó Việt Nam sẽ chịu tác động kép, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa khi xuất sang thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI vào Việt Nam theo chiến lược “Trung Quốc + 1” nhằm dịch chuyển chuỗi cung ứng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đối với thị trường chứng khoán, theo Agriseco, thị trường đã đi ngang tích lũy chờ đợi thông tin về thuế quan trong giai đoạn vừa qua. Với việc thông tin thuế quan xấu hơn nhiều so kỳ vọng, thị trường sẽ điều chỉnh giảm mạnh về vùng tích lũy quanh 1.250 – 1.270 điểm trước khi tìm điểm cân bằng mới dựa trên kỳ vọng về kế hoạch và kết quả kinh doanh năm 2025 của các doanh nghiệp lớn.

Các nhóm cổ phiếu bị ảnh hưởng là: Nhóm xuất nhập khẩu và chủ đạo là qua Mỹ: Thủy sản, gỗ, dệt may; Nhóm đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua: Tài chính, Bất động sản; Nhóm ảnh hưởng gián tiếp từ FDI: Khu công nghiệp.

Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế giải ngân giai đoạn hiện tại, giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn, lưu ý rủi ro Call margin chéo trong các phiên tiếp theo. Đối với một số cổ phiếu Bluechip không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan và có câu chuyện tăng trưởng trong năm 2025, có thể giải ngân tỷ trọng thấp tại các nhịp giảm mạnh của thị trường. Cổ phiếu tiềm năm: HPG, MBB, VCB, CTG, NLG, PVS,…..

Trước đó, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng, Giám đốc SSI Research, cũng cho rằng đối với thị trường chứng khoán, tin xấu có thể là tin tốt, nhưng không phải lạc quan thái quá. Khi câu chuyện xấu đến mức này rồi thì các hành động tiếp theo từ phía Chính phủ sẽ phải mạnh hơn để giải quyết vấn đề này chứ không để ảnh hưởng kéo dài được.

Với nhà đầu tư nước ngoài, rủi ro thương mại thuế quan với Việt Nam lớn nhất nên họ vẫn đang chờ và bán ròng mạnh trong suốt thời gian qua. Khi rủi ro đã được thể hiện, và nó đang thể hiện xấu nhất thì người ta xem xét lại đầu tư vào Việt Nam.

"Họ sẽ xem các nhóm ngành nào có thể có vùng định giá hấp dẫn hơn so với trước có thể giải ngân, do đó tin xấu ra thì đó là điểm họ xem xét lại. Nếu so với định giá với thời điểm chiến tranh thương mại lần đầu 2018, thì giờ còn một nửa, áp lực bán ra mạnh không còn nhiều. Dĩ nhiên tâm lý của nhà đầu tư cá nhân sẽ có bất ổn nhất định. Còn đứng trên quan điểm của nhà đầu tư dài hạn thì thông tin này là điểm để họ đánh giá lại. 8-9/4 áp thuế thì biết đâu có câu chuyện vào ngày đó sẽ có tin tốt hơn", ông Hưng nói.