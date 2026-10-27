Hơn 20 ngân hàng giảm lãi suất cho vay: Ai hưởng ưu đãi?

Ít nhất 22 ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay, trong đó 15 ngân hàng đưa ra các gói tín dụng ưu đãi với tổng hạn mức hơn 451.000 tỷ đồng. Trong số này, chỉ có Agribank công bố giảm lãi suất cho cả các khoản vay đang còn dư nợ. Không có chương trình nào dành cho khách hàng cá nhân vay tiêu dùng như mua nhà, mua ô tô mà chỉ tập trung vào vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh với kỳ hạn dưới 6 tháng...

Một số ngân hàng thuộc nhóm Big 4 đã chủ động gửi thông báo áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi tới khách hàng đáp ứng điều kiện về lĩnh vực kinh doanh và xếp hạng tín dụng/(Ảnh: PL).

Thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho thấy đến nay đã có ít nhất 22 ngân hàng thương mại, gồm cả ngân hàng 100% vốn nước ngoài (Shinhan Việt Nam) cam kết giảm lãi suất cho vay. Mức giảm phổ biến 1,5 đến 2 điểm phần trăm/năm so với lãi suất thông thường.

Có một số ngân hàng công bố giảm sâu: Nam A Bank tới 3,25 điểm phần trăm/năm, Vietcombank tới 3 điểm phần trăm/năm với cho vay ngắn hạn một số lĩnh vực, Agribank và PVcomBank tới 2,5 điểm phần trăm/năm. Trong đó, có 15 ngân hàng thương mại công bố quy mô gói vay ưu đãi lãi suất, tổng giá trị khoảng trên 451.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,2% dư nợ toàn hệ thống (20,72 triệu tỷ đồng).

Theo cập nhật của VnEconomy, các ngân hàng chủ yếu ưu tiên vốn vay ngắn hạn (dưới 6 tháng) phục vụ sản xuất kinh doanh, tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các lĩnh vực như nông nghiệp, xuất nhập khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, logistics, năng lượng và hạ tầng.

Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng, điều kiện vay và thời hạn áp dụng có sự khác biệt giữa các ngân hàng.

Cụ thể, HDBank triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng từ ngày 20/10 đến 30/11/2026, giảm 1,5 điểm phần trăm/năm, với lãi suất từ 8%/năm đối với khoản vay đến 2 tháng và từ 8,7%/năm đối với kỳ hạn trên 2 đến 3 tháng. Chương trình dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, với điều kiện khách hàng được xếp hạng tín dụng từ A trở lên.

Techcombank triển khai các chương trình tín dụng tổng quy mô 40.000 tỷ đồng, giảm lãi suất tới 2 điểm phần trăm/năm, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, 20.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; 20.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp lớn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng, hạ tầng và nông nghiệp. Đáng chú ý, một phần chương trình đã được triển khai từ tháng 9, trước đợt giảm lãi suất trong tháng 10.

Trong khi đó, Vietcombank triển khai chương trình giảm lãi suất từ ngày 19/10 đến hết năm 2026, với mức giảm từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm/năm, riêng các khoản vay ngắn hạn thuộc một số lĩnh vực được giảm tới 3 điểm phần trăm/năm.

Thực tế, theo thông báo ngày 19/10 gửi một khách hàng doanh nghiệp tại Quảng Ninh, Vietcombank Chi nhánh Hạ Long giảm đồng loạt 1,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay ngắn hạn, đưa lãi suất xuống còn 6,4–6,8%/năm với các khoản vay từ 88 ngày đến 5 tháng trong thời gian giải ngân từ 19/10 đến 31/12/2026. Ưu đãi kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi khoản vay đáo hạn, tùy thời điểm nào đến trước.

Tuy nhiên, nếu khách hàng phát sinh nợ xấu, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) thì ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất cho vay thông thường cho toàn bộ thời gian giải ngân thực tế (kể từ thời điểm giải ngân đến thời điểm chuyển nhóm nợ) đối với phần dư nợ còn lại và dùng lãi suất này làm cơ sở tính phạt quá hạn đối với khách hàng.

Agribank triển khai giảm lãi suất cho vay đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay phát sinh mới. Trong đó, lãi suất đối với dư nợ hiện hữu được giảm tối đa 2,5 điểm phần trăm/năm, tùy theo đối tượng khách hàng và mức lãi suất đang áp dụng. Ngân hàng đồng thời quy định trần lãi suất cho vay theo thời hạn và đối tượng vay vốn.

Agribank ước tính đợt giảm lãi suất này sẽ làm giảm khoảng 2.000 tỷ đồng thu nhập. Tính chung từ đầu năm 2026, các đợt điều chỉnh lãi suất và chương trình tín dụng ưu đãi đã khiến ngân hàng giảm gần 6.000 tỷ đồng thu nhập lãi.

Agribank yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống hoàn thành việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trước ngày 25/10/2026, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp không thực hiện đúng chỉ đạo.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, Agribank triển khai gói tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 1–2 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Ngoài ra, ngân hàng cho biết đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo nhóm khách hàng, ngành nghề và lĩnh vực ưu tiên, với tổng quy mô hơn 500.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 2–2,5 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay thông thường.