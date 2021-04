HSG quý 2 niên độ tài chính 2020-2021 lợi nhuận sau thuế 1.035 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/1/2021 đến 31/3/2021).

Theo đó, sản lượng tiêu thụ quý 2 đạt 542.532 tấn, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 10.846 tỷ đồng, tăng trưởng 88% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.035 tỷ đồng, tăng trưởng 415% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, theo công bố thông tin mới nhất, lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng thêm 201 tỷ đồng so với tổng số ước hàng tháng trước đây.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 niên độ tài chính 2021.

Lũy kế 6 tháng niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 31/3/2021), sản lượng tiêu thụ HSG đạt 1.078.729 tấn, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 19.946 tỷ đồng, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.607 tỷ đồng, tăng trưởng 320% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021.

Điểm sáng của HSG trong thời gian gần đây là việc HSG liên tục thiết lập những kỷ lục mới trong lĩnh vực xuất khẩu tôn mạ. Theo số liệu Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) sản lượng xuất khẩu tôn mạ của HSG quý 1/2021 đạt 310.005 tấn, dẫn đầu và chiếm hơn 41% tổng sản lượng xuất khẩu tôn mạ toàn ngành.

Quý 1/2021, HSG tăng thị phần tôn mạ lên 35,5%, trong khi cả năm 2020 là 33,4%. Thị phần ống thép của HSG cũng đạt 19,48% từ mức 16,8% của năm trước.

Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 60% kế hoạch sản lượng, 60% kế hoạch doanh thu và 107% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch lợi nhuận một cách ngoạn mục chỉ sau 6 tháng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG đang phản ứng tích cực với thông tin kết quả kinh doanh trong bối cảnh chỉ số VN-Index đang gặp áp lực điều chỉnh giảm. Mở cửa phiên 27/4/2021 HSG đang ở mức giá tham chiếu 30.200 đồng/cổ phiếu.