HUBA tặng 10.000 gói thuốc hỗ trợ bệnh nhân Covid 19 điều trị tại nhà

Để đóng góp một phần làm giảm số bệnh nhân trở nặng phải đưa đến các bệnh viện tuyến trên dẫn đến quá tải ở các bệnh viện và được sự hỗ trợ chuyên môn của Sở Y tế TP.HCM, HUBA đã triển khai chương trình trao tặng 10.000 túi thuốc hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh Covid 19 cách ly và theo dõi điều trị tại nhà. 10.000 túi thuốc này gồm 6 loại thuốc cùng với Khẩu trang y tế, nước muối sinh lý Nacl 0,9%, được thiết kế trên cơ sở hướng dẫn của ngành y tế tại văn bản 5718/SYT-NVY ngày 17/08/2021.

Chỉ trong vòng 1 tuần vận động (từ 17/8 đến 25/8/2021), Hiệp hội đã nhận đủ kinh phí mua thuốc do các công ty thành viên của HUBA, các mạnh thường quân và Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên (hội viên HUBA) tài trợ. Túi thuốc được Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên hỗ trợ đóng gói tại công ty theo quy cách tiêu chuẩn, gồm: túi thuốc A (cho bệnh nhân chưa có triệu chứng) và túi thuốc B (dành cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ), kèm theo hướng dẫn và chỉ dẫn cụ thể.

Trong thời gian từ ngày 28/8 đến 2/9/2021, 10.000 túi thuốc này sẽ được HUBA chuyển giao cho các hội doanh nghiệp thành viên phối hợp với các đơn vị y tế địa phương tại các quận huyện và TP.Thủ Đức thông qua mạng lưới chăm sóc y tế tại các phường, xã để trao tặng tận tay cho các bệnh nhân mắc bệnh Covid 19 có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại nhà sớm nhất và nhanh nhất.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch HUBA cho biết: Trước mắt, HUBA sẽ ưu tiên về thời gian và số lượng nhiều hơn cho các địa phương thuộc vùng đỏ, có đông công nhân và người lao động cư trú, có số ca F0 được phát hiện, theo dõi điều trị tại nhà nhiều cần giúp đỡ khẩn cấp, sau đó đến các quận huyện còn lại. Hiện, TP.HCM có hơn 20.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, trong đó, có nhiều công nhân, người lao động thuộc đối tượng đang bị mất việc hay phải ngừng nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 gây ra. HUBA mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước cùng chung tay góp sức để có thêm nhiều túi thuốc như trên để giúp các bệnh nhân Covid 19 cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà được nhanh chóng bình phục.

Thời gian qua, HUBA đã thực hiện nhiều chương trình để đồng hành cùng TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh và chung tay chia sẻ khó khăn với người dân gặp khó khăn. Chương trình hỗ trợ khẩn cấp 37.000 phần quà cho người dân gặp khó khăn tại TP.HCM vừa được HUBA hoàn thành trong ngày 18/8/2021. HUBA đang tiếp tục triển 40.000 phần quà nữa dự kiến được được trao tặng vào đầu tháng 9 này với tổng số tiền thực hiện gần 27 tỷ đồng.