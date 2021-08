TP.HCM triển khai gói an sinh xã hội lần 2 cho người chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ngày 5/8 đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các quận huyện, thành phố nhằm triển khai gói an sinh xã hội, chuẩn bị đủ nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho những người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian tới...

Hơn hai tháng qua, kể từ ngày 31/5, TP.HCM đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM để phòng chống dịch Covid-19 tái bùng phát.

CHUẨN BỊ ĐỦ NGUỒN LỰC HỖ TRỢ

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã chuẩn bị đủ nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân thành phố với 250.000 phần quà (500.000 đồng/phần). Kinh phí thực hiện từ nguồn vận động các doanh nghiệp đặt hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, các nhà cung ứng lương thực thực phẩm.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cho biết, thời gian qua, Thành phố đã triển khai và thực hiện Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân Thành phố cho 6 nhóm đối tượng.

Đến nay đã cơ bản hoàn thành gần như 100% với 4 nhóm đối tượng, gồm: Lao động tự do; tiểu thương, hộ kinh doanh trong vùng giãn cách xã hội (theo Chỉ thị 16); các đối tượng F0, F1 và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Riêng đối với nhóm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Đây là gói an sinh hỗ trợ lần 2 và đang được triển khai đến khoảng 250.000 người, gồm: Lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, lao động nghèo trong các khu phong tỏa gặp khó khăn do dịch Covid-19…

Theo ông Hoan, mỗi trường hợp được hỗ trợ theo mức 1.500.000 đồng (gồm quà và tiền mặt), trong đó ngân sách Thành phố là 1 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vận động hỗ trợ 500.000 đồng. Tổng mức hỗ trợ trong đợt này là hơn 900 tỷ đồng, triển khai đến hết ngày 10/8/2021.

Tuy nhiên, theo Ủy ban nhân dân TP.HCM, đây chưa phải là con số chính thức và có khả năng phát sinh thêm. Cuộc chiến chống dịch còn lâu dài và số tiền hỗ trợ lần này chỉ có thể giúp bà con mua thực phẩm sử dụng khoảng hai tuần. Vì thế, tùy vào tình hình thực tế, Thành phố xem xét thêm các gói hỗ trợ để giúp người dân không ai thiếu đói.

Về việc thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh: Đây là yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trung tâm này sẽ giải quyết 4 yêu cầu: Quản lý thống nhất nguồn vận động hỗ trợ; giải phóng ngay hàng hóa hỗ trợ cho các đối tượng nhanh nhất; khắc phục tình trạng chồng chéo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều phối và phân phối.

“Tất cả những nguồn tiếp nhận trước đây, cơ quan, đơn vị, tổ chức nào vẫn thực hiện; nhưng trước khi phân phối, các đơn vị báo cáo giám đốc Trung tâm để tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các đơn vị”, ông Hoan nói.

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN PHẢI THIẾU ĐÓI

Trước đó, tại buổi họp báo triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 2 ngày 5/7/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Võ Văn Hoan đã nhấn mạnh: Gói hỗ trợ thể hiện trách nhiệm của chính quyền Thành phố trước những khó khăn mà người dân TP.HCM ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Viêc chi hỗ trợ phải kịp thời, triển khai nhanh mà không phiền hà, làm nhanh mà có hiệu quả nhất và công khai, minh bạch, đúng đối tượng không để lợi dụng chính sách.

Chỉ ra sự khác biệt theo hướng thuận tiện đối với người thụ hưởng, theo ông Hoan: Với gói hỗ trợ năm nay, người lao động không phải làm giấy tờ thủ tục. Phương thức chi trả là thông qua tài khoản cá nhân của người lao động, chủ hộ kinh doanh, thương nhân tại các chợ truyền thống; trường hợp người dân không có tài khoản thì chi trả trực tiếp tiền mặt.

Để đạt hiệu quả cao trong việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 2, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện cần có biện pháp quản lý, nắm chắc địa bàn dân cư, đảm bảo không hộ dân nào bị sót, nhưng không được trùng lắp đối tượng.

“Cần bảo đảm không có hộ dân nào không được hỗ trợ. Phát huy tốt vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội ngay tại địa bàn dân cư trong công tác chăm lo với những mô hình, phương thức hiệu quả nhất. Không được để hộ dân nào thiếu đói, khó khăn không được giúp đỡ trong những ngày giãn cách phòng, chống dịch Covid-19”, bà Châu lưu ý.