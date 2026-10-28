Huế tìm nhà đầu tư cho loạt khu đô thị hàng nghìn tỷ đồng

Các dự án mời thầu trải rộng từ khu vực An Vân Dương đến phía Bắc thành phố, mở ra cơ hội phát triển không gian đô thị và thu hút dòng vốn đầu tư trung, dài hạn.
Trong danh mục các dự án đang mời thầu lần này, đáng chú ý nhất là Dự án Khu đô thị tại phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng, thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư 19.680 tỷ đồng, diện tích khoảng 150,85 ha, dự kiến phục vụ khoảng 9.780 người.
Theo phương án phát triển, khu đô thị sẽ cung cấp khoảng 2.700 căn nhà ở, gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở kết hợp dịch vụ và căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Với quy mô diện tích hơn 150 ha, dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian đô thị, bổ sung nguồn cung nhà ở và đa dạng hóa sản phẩm bất động sản tại khu vực.
Dự án dự kiến đóng thầu ngày 10/11/2026. Đây cũng là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh mục đang tìm kiếm nhà đầu tư tại Huế.
Cùng thời điểm, Dự án Khu đô thị phía Bắc 1 tại phường Hương An và phường Kim Trà cũng dự kiến đóng thầu ngày 10/11/2026. Dự án có tổng vốn đầu tư 4.110 tỷ đồng, diện tích khoảng 36,42 ha, dự kiến cung cấp 725 căn nhà ở riêng lẻ và 515 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của khoảng 3.473 người.
Tại khu vực An Vân Dương, hai dự án khác cũng thu hút sự chú ý về quy mô vốn: Dự án Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai - Tân Mỹ có tổng vốn đầu tư 5.558 tỷ đồng, dự kiến đóng thầu ngày 6/11/2026; Dự án Khu đô thị Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư dự kiến 3.046 tỷ đồng, diện tích khoảng 34,66 ha, đóng thầu ngày 16/11/2026.
Ở khu vực phía Bắc, Dự án Khu đô thị phía Bắc 2 tại phường Hương An và phường Kim Trà có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.803 tỷ đồng, diện tích khoảng 22 ha, dự kiến đóng thầu ngày 13/11/2026; Dự án được quy hoạch với khoảng 350 căn nhà ở riêng lẻ và 530 căn hộ nhà ở xã hội, phục vụ khoảng 2.299 người.
Như vậy, danh mục dự án đang tìm kiếm nhà đầu tư tại Huế có sự đa dạng về quy mô, vị trí và cơ cấu sản phẩm. Bên cạnh nhà ở thấp tầng, các dự án còn bố trí căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở kết hợp dịch vụ, hướng đến đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu trên thị trường.
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