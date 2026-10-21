Đà Nẵng đầu tư hơn 919 tỷ đồng cho Dự án tái định cư phục vụ xây dựng Khu thương mại tự do

Ngày 20/10, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4797/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 919,5 tỷ đồng.
Theo Quyết định số 4797/QĐ-UBND, Dự án tái định cư này được triển khai tại xã Bà Nà, với diện tích khoảng 65,38ha, trong đó khu vực xây dựng chiếm 55,66ha và diện tích đất xử lý hạ tầng kỹ thuật là 9,72ha. Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2026 đến năm 2029.
Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu nhà ở và bố trí tái định cư cho các vị trí số 4, 5, 6, 7 thuộc Khu Thương mại tự do tại xã Bà Nà và các dự án lân cận đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Đồng thời, dự án cũng hướng tới việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực.
Các hạng mục đầu tư chính bao gồm san nền, giao thông nội bộ, thoát nước mưa và nước thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh, hào kỹ thuật và xây dựng cầu trên tuyến đường LKV30 kết nối đường ĐT602 với đường Vành đai phía Tây thành phố.
Đặc biệt, dự án còn đầu tư vào trạm bơm nước thải công suất 55 lít/giây và bổ sung module xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày đêm, nâng tổng công suất trạm xử lý lên 2.000m3/ngày đêm. Đây là những bước đi cần thiết để đảm bảo môi trường sống và làm việc chất lượng cho cư dân và doanh nghiệp trong khu vực.
Dự án tái định cư không chỉ là một phần quan trọng trong việc xây dựng Khu Thương mại tự do mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm của Đà Nẵng trong việc phát triển kinh tế bền vững, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025, là khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam có các khu chức năng như: sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại-dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.
Tại các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với khu vực bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.
Với 7 vị trí không liền kề có tổng diện tích khoảng 1.881 ha, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
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