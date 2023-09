Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, startup Việt với thị trường quốc tế và các quỹ đầu tư

Chiều ngày 20/9/2023 đã diễn ra Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế tại Thành phố Melbourne, Australia (International TECHFEST in Melbourne) với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư, Bang Victoria, Australia; cùng hơn 100 chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uy tín của hai nước.

TECHFEST quốc tế tại Australia được tổ chức nhân dịp đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Hội nghị toàn cầu về khởi nghiệp- Global Entrepreneurship Congress 2023 (GEC). Hội nghị thu hút hàng ngàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao từ hơn 170 quốc gia nhằm kết nối, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tạo ra một hệ sinh thái toàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu thống nhất và vững mạnh.

Đây là một trong những điểm mới và nổi bật của chuỗi sự kiện hướng tới TECHFEST quốc gia năm 2023 nhằm quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam năng động, cởi mở, sẵn sàng hội nhập sâu, rộng và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tại TECHFEST quốc tế tại Australia, một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã giành kết quả cao tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp trong khuôn khổ TECHFEST quốc gia sẽ có cơ hội thuyết trình (pitching) với các quỹ đầu tư mạo hiểm của Australia như: Magic Edutech Group PTY LTD, Cyberkid, VSEC, Hana Gold, Treeotek….

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý về khởi nghiệp sáng tạo, các đơn vị đang vận hành các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cùng nhiều tổ chức hỗ trợ sẽ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng của các hoạt động này, đồng thời tạo ra một môi trường kết nối quốc tế thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của hai quốc gia.

TECHFEST quốc tế tại các quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển là định hướng quan trọng nhằm quảng bá hệ sinh thái, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam ra thế giới, thu hút nguồn lực tài chính, chuyên gia từ các quỹ đầu tư của các nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năng động, có tính “mở” cao nhằm thu hút sự quan tâm và các nguồn lực quốc tế, trong đó lực lượng kiều bào Việt Nam là một thành tố vô cùng quan trọng.

Việt Nam sẵn sàng tham gia có trách nhiệm để đưa các giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội, phát triển bền vững tại các nước trên thế giới và khuyến khích các chuyên gia, doanh nghiệp quốc tế phát triển thị trường và phối hợp với các doanh nghiệp trong nước để giải quyết các bài toán tại Việt Nam.

Từ năm 2019, việc tổ chức TECHFEST quốc tế tại các quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển là định hướng quan trọng của Bộ nhằm quảng bá hệ sinh thái, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam ra thế giới, đồng thời thu hút nguồn lực tài chính, chuyên gia từ các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ của các nước. TECHFEST quốc tế đã được tổ chức tại các nước như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore,…

Trước đó, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã gặp mặt Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA).

Bộ trưởng mong muốn, với vai trò là tổ chức đại diện cho trí thức, chuyên gia khoa học và công nghệ Việt Nam tại Australia, VASEA và các thành viên sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; cơ chế chính sách về điều kiện làm việc, đãi ngộ đội ngũ trí thức khoa học… cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ; tăng cường kết nối hơn nữa với các nhà khoa học ở nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông tin tưởng VASEA sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, kết nối cộng đồng trí thức và chuyên gia người Việt tại Australia, là nòng cốt trong tổ chức các hoạt động hợp tác khoa học, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với trong nước.

Chia sẻ về chính sách trọng dụng, thu hút nhân tài, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, ông Đạt cho biết trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của cuộc Cách mạng 4.0, quan điểm nhất quán của Đảng về phát triển đất nước là "phải bằng và dựa vào khoa học và công nghệ", " khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước". Do vậy, nhiệm vụ trao cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ là rất to lớn và ngày càng nặng nề.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay. Đội ngũ các nhà trí thức khoa học công nghệ Việt Nam chính là hạt nhân của tiến trình này.