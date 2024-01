Kết quả kinh doanh tốt, BSR điều chỉnh lợi nhuận tăng gấp 3 lần và nâng mức cổ tức thêm 5%

CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã BSR-UPCoM) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất được điều chỉnh tăng 52% từ 95.370,8 tỷ lên 145.102 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cao gấp 3 lần, từ 1.628,4 tỷ đồng lên gần 4.867,7 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản lượng, tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ tất cả mặt hàng của Lọc hóa dầu Bình Sơn được nâng thêm 20% so với kế hoạch cũ, từ 5,6 triệu tấn lên gần 6,8 triệu tấn.

Đáng chú ý, BSR điều chỉnh nộp ngân sách Nhà nước tăng 60% từ 9.825,3 tỷ lên 15.703,3 tỷ đồng, năng suất lao động bình quân tăng từ 4,2 tỷ đồng/người/tháng lên 6,4 tỷ đồng/người/tháng; cổ tức tăng từ 3,4% lên 7%.

Trước đó, BSR ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 khả quan với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 581% so với cùng kỳ;

BSR ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 105,5 nghìn tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 76% và 78% dự báo cả năm 2023 của VCSC.

Qua đó, CTCP Chứng khoán VietCap (VCSC) đã điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu xuống 20.400 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ "phù hợp thị trường" lên "khả quan" cho CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 18% từ mức đỉnh giữa tháng 9/2023.

VCSC giảm giá mục tiêu chủ yếu do giả định WACC tăng dựa trên giả định tỷ lệ đòn bẩy giảm, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng 3% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025 (tương ứng tăng 4%/2%/3% trong các năm 2023/2024/2025), được thúc đẩy bởi giả định crack spread (giá đầu ra trừ giá đầu vào) cao hơn cho năm 2023 và giả định hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho cao hơn cho các năm 2024-2025.

Ngoài ra, VCSC nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 thêm 4% lên 8,4 nghìn tỷ đồng (-43% so với cùng kỳ), chủ yếu là do VCSC tăng giả định crack spread. VCSC cũng nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 thêm 2% lên 7,4 nghìn tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ), chủ yếu do giả định khoản hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho cao hơn.

VCSC cho biết mức giảm so với cùng kỳ chủ yếu là do sản lượng bán hàng thấp hơn do bảo dưỡng theo kế hoạch và crack spread thấp hơn, được bù đắp một phần bởi khoản dự phòng hàng tồn kho trị giá khoảng 476 tỷ đồng được hoàn trả dựa trên giả định giá dầu không đổi so với cùng kỳ so với mức giảm 16% so với cùng kỳ dự kiến vào năm 2023.

Theo VCSC, BSR có định giá hấp dẫn với EV/EBITDA dự phóng các năm 2023/2024 lần lượt là 2,8 lần/3,4 lần, thấp hơn 70%/65% so với EV/EBITDA trung bình 8 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực. P/B dự phóng năm 2024 là 0,9 lần.