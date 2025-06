Khả năng cao FTSE Russell sẽ nâng hạng chứng khoán Việt Nam trong tháng 10/2025

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong tháng 6 trong đó nhấn mạnh số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 5 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với xu hướng hồi phục rõ ràng của các động lực tăng trưởng truyền thống.

SSI Research cho rằng GDP quý II 2025 của Việt Nam đang hướng tới mức tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thuế quan và tỷ giá tiếp tục là những yếu tố rủi ro cần được theo dõi chặt chẽ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng ấn tượng và lập đỉnh mới 3 năm. Kết phiên 30/5, VN-Index đạt 1.332,6 điểm, tăng 106 điểm tương ứng tăng 8,67% so với tháng trước và đánh dấu tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 7/2023, với đà tăng nổi bật ghi nhận ở các nhóm Bất động sản, Du lịch và giải trí, Hóa chất.

Mặt bằng thanh khoản giữ nhịp sôi động, chỉ giảm nhẹ 7% so với mức đột biến của tháng trước, do vậy giúp nhóm cổ phiếu midcap đạt được mức tăng tốt hơn so với nhóm cổ phiếu bluechip.

Trong ngắn hạn, áp lực rủi ro gia tăng. Thống kê lịch sử cho thấy tỷ lệ thị trường tăng giảm tương đối cân bằng trong quá khứ, với 7 lần tăng và 7 lần giảm trong 14 năm gần nhất. Tuy nhiên, áp lực bán có thể gia tăng sau khi thị trường đã hồi phục khoảng 22% từ mức đáy đầu tháng 4, đặc biệt trong giai đoạn cuối tháng 6 trước mùa công bố kết quả kinh doanh và kết thúc giai đoạn hoãn thuế 90 ngày của Mỹ vào đầu tháng 7.

Do vậy, dòng tiền có thể hướng đến các nhóm cổ phiếu như cổ phiếu phòng thủ, cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý 2 và cổ phiếu ít chịu ảnh hưởng bởi các thông tin thuế quan.

Dù vậy, vẫn có những động lực cho thị trường như triển vọng nâng hạng. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2025/TT-NHNN (Thông tư 03), trong đó cùng với Thông tư 18/2025 của Bộ Tài chính, đã cụ thể hóa và tạo thuận lợi hơn cho việc triển khai nghiệp vụ giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước bằng tiền (Non-Prefunding Solution - NPS) của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Đặc biệt, Thông tư 03 đã đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp, với việc không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự với tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Chính thức vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) từ ngày 5/5, và sau hơn một tháng triển khai, hệ thống KRX hoạt động ổn định, tạo cơ sở để kỳ vọng có thể triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong tháng 6, bên cạnh việc MSCI công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường 2025, các thông tin liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 155 và các văn bản có liên quan vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi kỳ đánh giá của FTSE Russell đang tới gần. Những thay đổi liên quan đển thời gian mở tài khoản giao dịch, tài khoản thanh toán, sở hữu nước ngoài, NPS, CCP … sẽ giải quyết các vấn đề mà FTSE Russell từng nêu khi xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi vào tháng 10/2025.

Triển vọng dài hạn thị trường vẫn rất tích cực. Theo ước tính của SSI Research đối với hơn 80 cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu, lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng 13,4% so với cùng kỳ trong kịch bản Mỹ áp thuế 20%.

Hoạt động đầu tư công và sự phục hồi của thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ là lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng của các ngành mang tính chu kỳ như xây dựng & vật liệu, bất động sản dân cư, công nghệ thông tin và tài chính.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu tiêu dùng có thể được hưởng lợi từ quá trình phục hồi dần của tiêu dùng nội địa và gia tăng thị phần biên lợi nhuận, mặc dù tâm lý tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp bởi các yếu tố thuế quan vào cuối năm.

Các mốc kỹ thuật cần lưu ý trên VN-Index: Kháng cự: 1.360 - 1.390 - Hỗ trợ: 1.300 - 1.320. Các cổ phiếu khuyến nghị: Thêm mới: HPG, GMD, DPM, KDH; Nắm giữ: PVT; Chốt lời: PLC; Đóng KN: SAS, ACV, PAT.