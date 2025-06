Blog chứng khoán: Không cần sốt ruột

Thị trường hôm nay hưng phấn bất ngờ với thông tin mới về đàm phán thương mại. Có vẻ nhà đầu tư cầm tiền lại đang chịu áp lực tâm lý và chấp nhận mua đuổi khá dữ dội. VNI chỉ một phiên tăng đã quay trở lại vùng đỉnh cũ.

Thanh khoản sụt giảm 28% so với phiên trước, đạt 20,7k tỷ khớp lệnh hai sàn. Dù vậy đây chỉ là mức sụt giảm so với phiên bán tháo, còn so với các phiên đầu tuần thì vẫn là cao. Trung bình 3 tuần trước đó giá trị khớp lệnh khoảng 22k tỷ/ngày và hôm nay cũng không thấp.

Điểm tích cực là bên mua nâng giá cả ngày và kéo giãn biên độ đáng kể. Rất nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh, số tăng vượt 2% cũng vài chục mã. Với biên độ như vậy thì thanh khoản chưa cao có yếu tố giảm bán, vì nếu khối lượng bán vẫn dày như các phiên trước, bên mua sẽ khớp được nhiều hơn và đẩy giá trị giao dịch lên.

Khả năng xoay trụ cũng là điều đáng chú ý. VIC, VHM vẫn giảm nhưng gần như không ảnh hưởng nữa. Trong phiên cuối tuần trước cũng vậy, VNI có “nến rút chân” một phần vì VIC, VHM được kéo về cuối, phần khác là do có các cổ phiếu blue-chips khác hỗ trợ điểm số. Nếu sự đồng thuận này tiếp diễn và VIC, VHM có cải thiện, chỉ số hoàn toàn có khả năng đột phá đỉnh một cách kỹ thuật trong những phiên tới.

Sức mạnh chính lúc này là tâm lý dường như được kích thích khá dễ dàng. Mặc dù chưa có thông tin chính thức nhưng một số tiết lộ từ bên ngoài đã nói đến mức thuế 20%-25%. Về mặt cảm tính thì đây là con số thấp hơn mức 46% ban đầu. Tuy nhiên mức này có “tốt” hay không thì cũng phải xem thuế của các nước khác như thế nào, vì vấn đề lúc này là lợi thế cạnh tranh, còn thuế bao nhiêu cuối cùng cũng sẽ phải chia sẻ và người tiêu dùng gánh một phần.

Phản ứng ở các cổ phiếu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế đối ứng đợt vừa rồi là khá tốt. Điều này có thể hiểu là thị trường đang lạc quan. Trước mắt đây là động lực ngắn hạn, còn dài hơn phải chờ con số cuối cùng thị trường mới đánh giá được và lúc đó mới có đủ cơ sở về quan điểm của dòng tiền lớn.

Biên độ tăng giá mạnh hôm nay thực ra cũng chưa dẫn đến thay đổi gì lớn. Cổ phiếu dầu khí và một số ngành liên quan như hóa chất có sức mạnh rõ ràng, còn lại chỉ là một phiên tăng theo tâm lý bình thường. Trừ dầu khí, đa số cổ phiếu vẫn đang dao động trong vùng giá như cũ, vì vậy không cần phải sốt ruột làm gì. Nhìn VNI thì mức tăng “nguy hiểm” vậy thôi, còn cổ phiếu vẫn chưa phải bùng nổ hay đột phá gì đến mức thay đổi xu hướng tích lũy đang có.

Với quan điểm đầu cơ, một số cổ phiếu như dầu khí đang có cơ hội nhưng cũng mua đuổi sẽ hạn chế biên độ lợi nhuận vì giá dầu khó tăng mạnh liên tục. Với quan điểm dài hạn, thị trường chưa có gì thay đổi, đã chờ đợi để căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và thuế quan rõ ràng thì lúc này tiến trình vẫn đang diễn ra. Áp lực tâm lý chủ yếu xuất phát từ việc giá thị trường có thể không chênh lệch nhiều so với giá đã chốt lời. Tuy nhiên có tiền thì luôn có cơ hội, quan trọng là rủi ro chấp nhận được.

Các giao dịch trading với phái sinh là một kênh “giải tỏa” còn tốt hơn thị trường cơ sở, tiền kiếm được ở đâu cũng như nhau cả. F1 sắp đáo hạn nhưng hôm nay vẫn duy trì chiết khấu. Điều dở là phần lớn thời gian VN30 đi ngang trong biên độ hẹp intraday, kẹp giữa khoảng 1405.xx - 1411.xx. Việc chỉ số phản ứng tốt với 1405.xx và không để thủng mốc này giúp các vị thế Long không phải cắt lỗ, nhưng thời gian “tra tấn” khá dài. Điểm nổ xuất hiện khi VN30 lúc 2h được kéo vượt qua đỉnh cao nhất buổi sáng và F1 cũng có đỉnh mới. Diễn biến này dẫn đến 2 lợi thế: Thứ nhất là toàn bộ các vị thế Short chịu áp lực; Thứ hai, VN30 vượt 1415.xx thì đi vào vùng mở biên độ và có xác suất cao lên 1423.xx. Đây là thời điểm có thể “đánh lớn”. Có thể thấy basis co lại rất nhanh thậm chí còn trước khi VN30 vượt qua 1411.xx.

Sự hưng phấn bùng phát hôm nay không chắc có thể kéo dài tiếp. Dòng tiền mua đuổi sẽ sớm phải đối diện với khối lượng bán mới. Thêm nữa chỉ số không đại diện hết cho diễn biến cổ phiếu, nhiều mã vẫn chưa thay đổi gì và tăng giảm 1-2 phiên vẫn chỉ là dao động bình thường. Lượng đã bắt đáy thăm dò có thể giữ nhưng cũng không cần mua đuổi. “Trượt sóng” T+ trên thị trường cơ sở thì kiếm ở phái sinh cũng vậy mà thôi.

VN30 đóng cửa tại 1420.35. Cản gần nhất ngày mai là 1425; 1436; 1442; 1450; 1455; 1463; 1470. Hỗ trợ 1415; 1409; 1400; 1391; 1383.

