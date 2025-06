Thị trường bùng nổ đầu tuần, công ty chứng khoán có "hố" khi dự báo VN-Index về 1.240 điểm?

Chỉ số Vn-Index chốt tuần giao dịch vừa qua ở ngưỡng 1.315,49 điểm, giảm 14,40 điểm, tương đương giảm 1,08% so với tuần trước, đây là tuần giảm thứ 2 liên tiếp sau khi chỉ số này chạm ngưỡng 1.350 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 21.940 tỷ đồng, giảm 14% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng sụt 9,7% còn 20.446 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản nửa đầu tháng 6 đạt 23.739 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với tháng 5 và thấp hơn gần 10% so với cùng kỳ.

Nhận định về xu hướng thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng về định giá, chỉ số P/E (ttm) của thị trường hiện tại ở mức 13,46 lần, đã tăng từ mức 12,4 lần đầu tháng 5, cao hơn 1 độ lệch chuẩn (13,4) nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn đầu tháng 4(14,6) khi ở vùng mức giá, bên cạnh đó thị trường đang ở mức định giá thấp hơn 19,8% so với trung bình lịch sử (16,77), là cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư dài hạn.

Đối với chứng khoán thế giới, căng thẳng Trung Đông tiếp tục chi phối thị trường, đặc biệt nếu Iran đóng cửa Eo biển Hormuz sẽ có tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán toàn cầu do đây là tuyến đường huyết mạch cho vận chuyển dầu thô và khí hóa lỏng (LNG), chiếm khoảng 25% nguồn cung dầu toàn cầu và 1/3 LNG. Phố Wall lo ngại lạm phát, suy thoái, và gián đoạn chuỗi cung ứng do giá dầu tăng và thuế quan của Trump.

Bên cạnh yếu tố tác động từ căng thẳng Israel và Iran, chứng khoán thế giới cũng chịu tác động về các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương: Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, tương tự như Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Ba, tập trung vào lượng trái phiếu nắm giữ. Anh và Na Uy dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi Thụy Sĩ sẽ tiếp tục cắt giảm.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã cảnh báo rằng căng thẳng thương mại gia tăng và bất ổn chính sách dự kiến ​​sẽ đẩy tăng trưởng toàn cầu xuống 2,3% trong năm nay, thấp hơn gần 0,5% so với mức dự kiến ​​vào đầu năm và là tốc độ chậm nhất kể từ năm 2008 nếu không tính tới cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Thế giới cho biết tình trạng hỗn loạn đã khiến dự báo tăng trưởng bị cắt giảm ở gần 70% tất cả các nền kinh tế. Tuy nhiên, không có dự báo suy thoái toàn cầu.

Ở trong nước, thị trường hiện tại vẫn đang ở vùng trũng thông tin, nhà đầu tư đang kỳ vọng về một kịch bản tích cực có thể xảy ra đối với đàm phán thuế quan Việt – Mỹ khi thời gian đang ở giai đoạn nước rút trước thời hạn ngày 9/7. Việc chỉ số Vn-Index đột phá vùng cản (1.350 điểm) không thành công kèm thanh khoản ở mức cao đã tạo thành một vùng phân phối.

Tuần vừa qua, thanh khoản sụt giảm dù đã có sự đóng góp 30.000 tỷ đồng ở phiên cuối tuần. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng và chờ đợi thị trường phản ứng ở các ngưỡng hỗ trợ trong bối cảnh thông tin quốc tế tác động bất lợi.

Về kỹ thuật, trong 7 năm trở lại đây, tháng 6 theo yếu tố mùa vụ không phải là tháng có xác suất tăng điểm cao (khi chỉ có 2/7 tháng tăng), thị trường đang tạo tín hiệu phân kỳ giữa chỉ số Vn-Index và RSI (14), do vậy khả năng một nhịp điều chỉnh ngắn vẫn sẽ tiếp diễn trong tuần này, ít nhất để kiểm tra vùng hỗ trợ tâm lý 1.300 điểm.

Dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi nhóm Vingroup ở tuần thứ 3 liên tiếp và nhóm cổ phiếu này cũng đã có 2 tuần điều chỉnh. Do vậy, trong kịch bản cơ sở, chỉ số Vn-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ tâm lý 1.300 điểm để kiểm tra dòng tiền bắt đáy cũng như margin sau 2 tuần giảm điểm từ vùng phân phối có thanh khoản cao. Trong kịch bản này, những phiên tăng sẽ có thanh khoản thấp nhưng các phiên giảm sẽ có thanh khoản cao.

Trong kịch bản thận trọng, việc chỉ số Vn-Index để mất ngưỡng hỗ trợ 1.320 điểm, do vậy phản hứng đáng chú ý vẫn ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.300 điểm, tuy vậy trong kịch bản thuế quan và căng thẳng Trung Đông bất lợi, vùng hỗ trợ cho thị trường có thể ở 1.270 – 1.280 điểm.

Chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư nên ưu tiên nhóm cổ phiếu dầu khí, cước Container, hóa chất, … có thể duy trì đà tăng do gián đoạn nguồn cung. Ngược lại, các nhóm cổ phiếu có liên quan đến xuất khẩu sẽ chịu tác động tiêu cực.

Tương tự, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng diễn biến hạ nhiệt của nhóm cổ phiếu Vingroup có thể được xem là các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhằm góp phần hình thành một vùng cân bằng mới sau khi duy trì chuỗi tăng điểm ấn tượng kéo dài nhiều tuần liên tiếp.

Tuy vậy, triển vọng của đà tăng ở các phiên tiếp theo sẽ tiếp tục yêu cầu sự lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm ngành có triển vọng tăng điểm tốt hơn như Ngân hàng, Bán lẻ, Công nghệ.

VN-Index hiện đang giao dịch diễn biến tái tích lũy sau khi kiểm định vùng hỗ trợ 1.310 – 1.320 điểm. Điều này phản ánh áp lực giảm điểm đã phần nào suy yếu và chờ đợi các tin tức tích cực hơn để thúc đẩy đà tăng quay trở lại ở những phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và rủi ro chiến tranh leo thang tại khu vực Trung Đông có khả năng sẽ tiếp tục tác động tâm lý giao dịch trong tuần tới. Vì thế, Mirae Asset duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn khi thị trường vẫn đang chờ đợi các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhằm hình thành một vùng cân bằng mới trước các triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Ở một diễn biến khác, Mirae Asset khuyến nghị tiếp tục theo dõi diễn biến về kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như cách mà Việt Nam sẽ phản ứng trước các động thái gia tăng áp lực đến từ phía Hoa Kỳ. Trong đó, kết hợp với các yếu tố bất định về địa chính trị, kịch bản kém quả quan có thể khiến VN-Index tiếp tục điều chỉnh và kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn tại 1.240 điểm.