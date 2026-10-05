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Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

H Hà Lê

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc, chủ trì Hội nghị và gợi mở nhiều nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị các nền tảng dài hạn cho đất nước.

Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn; các Hội nghị Trung ương lần thứ Hai và thứ Ba tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng, mô hình phát triển và chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị Trung ương lần thứ Tư vừa phải giải quyết các điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu bao trùm là nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Các vấn đề về xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội cần được xem xét trong mối liên hệ hữu cơ, gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu năm 2030, 2045 và tầm nhìn dài hạn.

Trung ương cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài, làm rõ nguyên nhân vì sao tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm khắc phục; vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn; có nội dung đúng quy trình nhưng chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng, giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng chủ trương, giám sát thực hiện.

Trước giờ khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Trước giờ khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà vẫn giữ cách làm không còn phù hợp. Cần phân định rõ trách nhiệm, phát huy đầy đủ thẩm quyền, tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng nhiều văn bản, nhiều cuộc họp nhưng công việc chậm chuyển biến.

Phân cấp, phân quyền phải tạo năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm và điều kiện thực hiện; không chuyển việc xuống dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực, đồng thời không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao.

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là khả năng xử lý việc khó.

Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài; chuẩn bị nguồn cán bộ mở, nhiều lớp, nhiều phương án, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ khoa học - kỹ thuật.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trung ương sẽ đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ và tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Trung ương cần xác định các khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực; khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, củng cố sức mua và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các chủ trương lớn phải được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thi hành hiệu quả; trách nhiệm phải gắn với chất lượng, tiến độ thể chế hóa và kết quả thực hiện. “Làm đâu chắc đó”, việc đã rõ phải quyết định, triển khai kịp thời; việc mới, khó cần thí điểm phải xác định rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn và tiêu chí đánh giá.

Hội nghị làm việc đến ngày 8/10/2026. Trước đó, các đại biểu dự Hội nghị đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

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Đại hội XIV của Đảng VnEconomy đổi mới phương thức lãnh đạo VnEconomy Hội nghị Trung ương lần thứ Tư VnEconomy

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